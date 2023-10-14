X تطرد موظفًا انتقاما لتغريدة انتقادية

زعم المجلس الوطني لعلاقات العمل أن طرد X للموظف الذي عارض سياسة العودة إلى المكتب التي فرضها إيلون موسك العام الماضي كان غير قانوني. في ما ذكرته بلومبرج، فإن أول شكوى رسمية من NLRB ضد X Corp، تم تقديمها يوم الجمعة، اتهم مجلس العمل الشركة بالانتقام من مهندس البرمجيات ياو يو لمحاولته تنظيم العمال في أعقاب السياسة الجديدة. بعد أن أعطى ماسك موظفي تويتر آنذاك إنذارًا نهائيًا في نوفمبر 2022 للعودة إلى المكتب، حث يو الآخرين على عدم الاستقالة ردًا على ذلك، بل بدلاً من ذلك "دعه يطردك".

كان " ماسك " قد قال للموظفين في ذلك الوقت: "إذا تمكنت من الوصول فعليًا إلى أحد المكاتب ولم تحضر، فسيتم قبول الاستقالة". تم فصل يوي بعد خمسة أيام من التغريد حول هذا الموضوع وكتابة منشور مماثل على Slack. وبفصلها، تزعم الشكوى المقدمة من فرع NLRB في سان فرانسيسكو أن الشركة انتهكت قانون العمل الفيدرالي من خلال "التدخل في الموظفين وتقييدهم وإكراههم" الذين يمارسون الحقوق المحمية، وفقًا لـ CNBC. ومن المقرر الآن عقد جلسة استماع في 30 يناير.



قد تكون الشكوى الرسمية المقدمة من NLRB هي الأولى من نوعها بالنسبة لـ X، لكن اتهامات الانتقام ضد الموظفين ليست جديدة بالنسبة لشركة يقودها Musk. في أوائل عام 2023، اتهم عمال تيسلا في بوفالو بنيويورك الشركة بطردهم من العمل بسبب انضمامهم إلى النقابات، وقدم ثمانية من موظفي SpaceX شكوى إلى NLRB في عام 2022 يزعمون أنه تم إنهاء خدمتهم بسبب انتقاد " ماسك ".