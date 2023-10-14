وداعًا للإحباط.. معتز القيعي يكشف لـ"الوفد" أسباب ثبات الوزن لأسابيع أثناء الريجيم

ثبات الوزن، أو ما يُعرف بإسم "البلاتوه" من أكثر الأشياء المحبطة التي قد يشعر بها مرضى السمنة أو أي شخص خلال مشواره لخسارة الوزن، وخاصًة حينما يستمر لمدة أسابيع أو أشهر، مما يُزعجهم ويجعلهم في بعض الأحيان يتخذون قرارًا بالعزوف عن اتباع أي نظام غذائي ويهيؤون أنفسهم للتكيف مع الواقع.

أسباب ثبات الوزن “البلاتوه” خلال فترة الريجيم

وفي هذا الصدد، كشف د. معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، لبوابة "الوفد" الإلكترونية، الأسباب الرئيسية وراء ثبات الوزن، والأخطاء التي يرتكبها البعض وتمنع إنقاص الوزن لكي نتفادى الوقوع فيها.

أسباب ثبات الوزن “البلاتوه”

1- عدم تغيير النظام الغذائي المتبع لفترة طويلة.

2- إهمال ممارسة الرياضة أو الثبات على خطة تمرين واحدة طوال الوقت أو لفترات طويلة دون تغيير.

3- عشوائية التمرين دون خطة مدروسة.

أسباب ثبات الوزن “البلاتوه”

4- التركيز على ممارسة تمارين الكارديو فقط، وإهمال تمارين الحديد والمقاومة مما يؤدي إلى خسارة كتلة عضلية ومن ثم ضعف معدل الأيض.

5- عدم أخذ وجبة مفتوحة "فري" cheat meal برغم أهميتها في تحسين النفسية وزيادة معدل حرق الدهون وكسر ثبات الوزن.

6- المبالغة في تناول الأطعمة الدسمة كثيرة السعرات الحرارية في الوجبة المفتوحة "الفري"، وتحويل الوجبة ليوم كامل من الأطعمة الدسمة، مما ينتج عنه زيادة الوزن أو إضاعة مجهود الأسبوع الماضي وتعويض الوزن المفقود، مما يحدث ثباتًا ظاهريًا في الوزن.

أسباب ثبات الوزن “البلاتوه”

7- نقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين D، والمعادن مثل الكالسيوم، وهو ما يؤثر على جودة عملية التمثيل الغذائي.

8- خمول الغدة الدرقية.

9- تقليل شرب الماء وهو ما يضر بالجسم ويعمل على ثبات الوزن.

10- تناول بعض الأدوية قد يؤثر على إنقاص الوزن مثل مضادات الاكتئاب.

أسباب ثبات الوزن “البلاتوه”

نصائح مهمة للتغلب على ثبات الوزن أثناء فترة الريجيم

في الوقت نفسه، أوصى د. معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، بضرورة إتباع بعض النصائح للتغلب على ثبات الوزن أثناء فترة الريجيم، تجنبًا للشعور بالإحباط أو تحطيم الإرادة.

1- شرب كمية كافية من الماء بما يعادل 8 أكواب يوميًا.

2- تغيير النظام الغذائي كل فترة وتغيير خطة التمرين.

أسباب ثبات الوزن “البلاتوه”

3- الإبتعاد عن أنظمة الريجيم "الدايت" القاسية التي تحتوي على سعرات حرارية قليلة جدا، وهو ما يعمل على دخول الجسم في حالة من المجاعة فيثبت الوزن.

4- أخذ القسط الكافي من النوم ليلًا من 6 إلى 8 ساعات يوميًا.

5- عدم الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية، لأن ذلك يعمل على إفراز الجسم هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر) وهو ما يعمل على ثبات الوزن.

أسباب ثبات الوزن “البلاتوه”

6- تناول وجبة مفتوحة "فري" كل فترة ولكن بكميات معتدلة، ويجب أن تحتوي على جلوكوز ونشويات وبروتين.

7- تقليل الملح في الطعام والإبتعاد عن المخللات.