الثأر يتجدد بالبداري.. المحامي العام الأول يأمر بسرعة التحريات وتقرير الطب الشرعي

قرر المحامي العام الأول لنيابات جنوب أسيوط عرض المتوفين في احداث مركز البداري على الطب الشرعي، لإعداد تقرير التشريح والتصريح بدفن الجثتين، بعد الانتهاء من التشريح والتعرف عليهما من قبل ذويهما.

كما كلف المحامي العام الأول لنيابات جنوب أسيوط فريقا من النيابة العامة بمركز البداري للتحقيق في الحادث والاستماع إلى أقوال المصابين وشهود العيان

وفي الوقت نفسه فرضت أجهزة أمن أسيوط طوقا أمنيا في محيط قرية العقال البحري شرق النيل بمركز البداري جنوب شرق أسيوط، عقب اغتيال مدير مدرسة "ثارا" ، وإصابة موظف بالصحة بالخطأ أثناء مروره بمسرح الجريمة، وإصابة شخصين آخرين ببالخطأب، تحسباً لاشتباكات جديدة بين عائلتي “الديابة” و”الحمايات”، وعائلة ثالثة. “الحضايرة” دخلت في أزمة بعد وفاة أحد أفرادها عن طريق الخطأ

كما أوقفت الأجهزة الأمنية المتهم من عائلة “الحمايات” والأسلحة المستخدمة في حادثة إطلاق النار أمام أحد الكباري بجوار المدرسة الثانوية في مدينة البداري، ما أدى إلى وفاة الضحايا وإصابة آخرين

وكشف شهود عيان، رفضوا ذكر أسمائهم، أنه بينما كان أيمن محمد سليمان دياب، 55 عاماً، مدير المدرسة الثانوية من عائلة “الديابة”، هاجم أفراد من عائلة “الحمايات” وقاموا بإطلاق النار بطريقة عشوائية، مما أدى إلى مقتله هو وأسامة أحمد علي (45 عاما)، مدير الشئون القانونية بالإدارة التعليمية بمركز البداري، من عائلة “الحضايرة”، بطلق ناري بالخطأ، كما أصيب كل من منتصر أحمد محمود ودياب أحمد محمد علي بطلقات نارية. رصاصة أيضاً عن طريق الخطأ، في إطار صراعات سابقة ثارية بين الطرفين بسبب خلافات في الجيره، قُتل على إثرها أحد أفراد “عائلة الحمايات”.

وأضاف "شهود العيان" أن قرية العقال البحري شهدت حالة من الهلع والتوتر خلال الحادثة، مما دفع الأهالي إلى التوجه إلى مدرسة “القرية” الثانوية، وبعض المدارس الاخري، واصطحاب أطفالهم إلى منازلهم، حيث عاد الهدوء مرة أخرى بعد وصول الأجهزة الأمنية والسيطرة على الأحداث.

وأكد «شهود عيان» أن مركز البداري يعد من أكبر المراكز في محافظة أسيوط التي تشهد صراعات ثارية منذ عقود، لعدة أسباب أهمها موقعه داخل الصحراء الشرقية شرق النيل. ووجود صراعات أسرية سواء بسبب نزاعات على الأراضي أو نزاعات الجيره.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة بقيام أفراد بإطلاق النار على مدير إحدى المدارس أثناء توجهه إلى عمله، ووقوع ضحايا وإصابات.

وأبلغ فريق البحث الجنائي والحماية المدنية بمقتل أيمن محمد سليمان دياب 55 عاماً، مدير المدرسة الثانوية من عائلة “الديابة”، وأسامة أحمد علي، 45 عاماً، مدير الشئون القانونية بالإدارة التعليمية بالمدرسة. مركز البداري، من عائلة “الحضايرة”، جراء إصابته بعيار ناري وبالخطأ، تعرض منتصر أحمد محمود، ودياب أحمد محمد علي، لطلق ناري بالخطأ أيضا، بسبب صراعات ثارية سابقة بين الطرفين. بسبب خلافات في الحي، قُتل على إثرها أحد أفراد عائلة “الحمايات”.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي للعلاج، كما تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى البداري تحت تصرف النيابة العامة.