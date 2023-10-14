يعد نوع معين من آلام الجسم.. أحد أعراض السرطان الأكثر شيوعًا

هناك نوع خاص من الألم، وهو أحد العلامات الأكثر شيوعًا للسرطان، كما يقول طبيب الأورام أندريه فوروبيوف لموقع MedicForum على وجه التحديد.

عندما تنقسم الخلايا بشكل لا يمكن السيطرة عليه وتنتشر إلى الأنسجة المحيطة، تسمى هذه العملية بالسرطان، وقد تكون الوقاية من السرطان أمرًا صعبًا، لكن أفضل سلاح لديك في ترسانتك هو الكشف المبكر، وكلما تم اكتشاف السرطان مبكرًا، كان التشخيص أفضل.

ومع ذلك، قد يكون من الصعب اكتشاف السرطان في المراحل المبكرة لأن الأعراض غير محددة، والألم هو مثال ساطع على ذلك، ويعاني العديد من الأشخاص من الألم بشكل يومي، وقد يكون من الصعب التمييز بين الألم الطبيعي والألم الناجم عن السرطان.

والألم، الذي يُعرف بأنه التجربة الحسية والعاطفية المرتبطة بتلف الأنسجة الفعلي أو المحتمل أو الموصوف من حيث هذا الضرر، هو أحد الأعراض الأكثر شيوعًا المرتبطة بالسرطان.

ويختلف ألم السرطان أو الألم المرتبط بالسرطان عن الألم الذي يعاني منه المرضى غير المصابين بالسرطان، ويقول فوروبييف إن الألم المستعصي يحرم المرضى من الراحة ويؤثر بشكل كبير على أنشطتهم ودوافعهم وتفاعلاتهم مع العائلة والأصدقاء ونوعية حياتهم بشكل عام.

ماذا وراء هذا؟

لألم السرطان أسباب كثيرة ومختلفة، وهناك أنواع مختلفة، وتنجم معظم آلام السرطان عن ضغط الورم على العظام أو الأعصاب أو الأعضاء الأخرى في الجسم.

وفي بعض الأحيان يأتي الألم من علاج السرطان، وعلى سبيل المثال، يمكن لبعض أدوية العلاج الكيميائي أن تسبب تنميلًا ووخزًا في الذراعين والساقين.