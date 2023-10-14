أبو العيش: مصر تحملت وحدها مسؤولية القضية الفلسطينية وآن الأوان للأخوة العرب التكاتف

ويستنكر دعوات إسرائيل بزحف أهالي غزة الى مصر..



أكد محمد أبوالعيش، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج، وعضو الاتحاد بالسعودية، أننا في حاله حرب وان العالم سوف يشهد خلال الأيام القادمة مؤشرات خطيرة الفترة المقبلة.



وأضاف أبو العيش، في تصريحات خاصة للوفد، أن ما قام به الاخوه في غزه ماهو الا انعكاس للظلم والقهر والاعتداء الوحشي من العدو الصهيوني والحقيقة انهم تلقوا صدمه مدوية وبدلا من أن يدرس الغرب وامريكا أسباب ذلك وعلاجه، فقد قاموا بتأييد العدو واعطاؤه الضوء الاخضر للانتقام من حصر غزه وايقاف الامدادات وقطع المياه والكهرباء ووسائل التواصل ومن ثم قذف غزه بكل ألوان العنف وتدمير غزة.

واستنكر دعوات العدو الصهيوني لأهالي قطاع غزة بالخروج الي حدود مصر وترك أرضهم، حيث بذلك الأمر نعود الي المخطط الاساسي وهو تهجير ال غزه الي سيناء، مضيفا: " اذكركم ان ماحدث في 11سبتمبر يتكرر الان وأشك انها مؤامرة الهدف منها تحقيق مستهدف صهيوني لذا اناشد اهالي غزه بالتمسك بأرضهم".



كما ناشد كل الحكومات العربية وجامعة الدول العربيه للتدخل لانهاء ذلك الأمر سريعًا، وأناشد مصر والامارات والسعودية والمغرب والاردن ايقاف كل اشكال التطبيع قبل انهاء الاشتباك الحالي واجبار اسرائيل علي حل مشكلة الدولة الفلسطينية والتفاوض بما يحقق لإخواننا في فلسطين مطالبهم.

واختتم حديثه قائلا: "مصر تحملت منفرده القضيه من عام 48 و56و67و73 وحروب الاستنزاف وخسرت من ثرواتها بالمليارات من اجل القضيه اما ان الاوان الأخوة العرب المشاركه في هذه المسؤولية، واقول لكل المصريين ارجوكم التكاتف وراء الدوله في هذه المرحله بكل قوه والله من وراء القصد".