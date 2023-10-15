إصابة 4 أطفال بعضة كلب مسعور في أسيوط

أصيب أربعة أطفال بعضة كلب مسعور بقرية تاسا مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مامور مركز شرطة ساحل سليم يفيد بإصابة 4 أطفال بعضة كلب مسعور بالقرب من كوبري جلال الصاوي بقرية تاسا.

وهرع ضباط الشرطة بمركز ساحل سليم والإسعاف إلى مكان الحادث، وبالمعاينة والمعاينة تبين إصابة " هاجر. ع. ص" 6 أعوام، و " عمر. أ. ث" 6 أعوام، و " باسمه. أ. ش" 6 أعوام، و " حمزة. ح. أ" 5 أعوام وتمكن الاهالي من قتل الكلب.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج. وتم تحرير محضر بالواقعة، وسيتم عرضه على النيابة العامة.