لقي شخصان مصرعهما وأصيب ستة آخرون في حادث انقلاب سيارة بمنفلوط

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ستة آخرون، في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية العتامنة بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مدير مركز شرطة منفلوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب ربع نقل على المدخل الغربي لقرية العتامنة مع قتلى وجرحى

انتقل ضباط المركز وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل رقم 4765 ى د ج، مما أدى إلى وفاة “مصطفى ي. أ.” 26 عاماً، و”محمود م. م.” 24 سنة سكان قرية كوم بوها وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي، بينما " أحمد. ع. إ" 19 عاما، و " كريم. ك . ع" 13 عاما، و " جمال . ج. م" 34 عاما، و " مصطفى. ض. ن" 21 عاما، و " عمر. ض. ن" 15 عاما، و" حمادة . م. ع" 20 عاما جميعهم من سكان قرية كوم بوها منفلوط وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي. وتم إعداد تقرير حول الحادثة وعرضه على النيابة العامة.