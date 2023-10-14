تحذير للحوامل.. أقراص وبخاخات علاج التهاب الحلق تسبب كارثة في هذه الحالة

يحذر الأطباء من الإفراط في استخدام البخاخات والمستحلبات والمصاصات لعلاج التهاب الحلق، لما قد تسببه من ضرر كارثي كبير على الصحة نظرًا لإحتوائها على مكونات تسبب رد فعل تحسسي لدى البعض.

ووفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، يظهر رد الفعل التحسسي لإستخدام هذه البخاخات في أحسن الأحوال، على شكل دمع وإفرازات غزيرة واحتقان الأنف، بينما في أسوأ الأحوال، سوف تتطور وذمة كوينك (وذمة وعائية عصبية) وهي رد فعل حاد من الجسم لمسببات الحساسية، والتي تتمثل أعراضها الرئيسية في زيادة تورم الجلد والأغشية المخاطية بشكل حاد في منطقة العينين والفم والجهاز التنفسي، وتعتبر الوذمة الحنجرية خطيرة بشكل خاص، لأنها قد تؤدي إلى الاختناق.

في الوقت نفسه، يمنع الأطباء النساء الحوامل من استخدام بعض البخاخات لأنها تحتوي على مكونات تؤثر سلبًا على الجنين، ونفس الشيء خلال فترة الرضاعة الطبيعية، لذا على جميع النساء استشارة الطبيب قبل استخدام البخاخات.

ويشدد الأطباء أيضًا على أنه يجب استخدام بخاخات الحلق بحذر للأطفال، نظرًا لأنها قد تسبب تشنجا في الشعب الهوائية لدى الرضع والأطفال دون سن 3 سنوات، لذا يمنع استخدامها بشكل صارم، أما بالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 3 سنوات، يمكن استخدامها إذا سمحت التعليمات المرفقة بذلك، لأن عدم وجود مثل هذا السماح في التعليمات يشير إلى أن المادة الفعالة إما تشكل خطرا على جسم الطفل، أو لم تدرس فعاليتها وسلامتها لفئة المرضى الصغار.

وأوصى الأطباء بضرورة قراءة التعليمات الخاصة المرفقة بالبخاخات لأنها عادًة ما تشير إلى عدد المرات والفترات التي يمكن استخدامها فيها، والتي إذا تجاوزت الجرعة، قد تظهر عواقب ومشكلات مزعجة في الجهاز الهضمي تتمثل في آلام في البطن، والغثيان، والنعاس، وسرعة ضربات القلب.