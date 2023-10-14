تصفيات يورو 2024.. إيطاليا تتفوق بثنائية على مالطا في الشوط الأول

تقدم منتخب إيطاليا على نظيره مالطا بهدفين دون رد في الشوط الأول من المواجهة التي تجمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتي يحتضنها ملعب سان نيكولا.

جاءت ثنائية منتخب ايطاليا بتوقيع كل من جياكومو بونافنتورا ودومينيكو بيراردي في الدقيقتين 23، 45 من عمر المباراة.

يخوض منتخب ايطاليا بقيادة المخضرم لوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق لفريق نابولي بحثًا عن الصعود إلى بطولة اليورو 2024، وذلك بعد إخفاق المنتخب الايطالي في التأهل إلى مونديال قطر 2022.

علي الجانب الأخر يمر منتخب مالطا بفترة إخفاقات حيث لم يفوز منتخب مالطا في أي مباراة من الخمس مباريات التي خاضها حتى الآن في تصفيات يورو 2024.

تشكيل إيطاليا أمام مالطة

من المنتظر أن يبدأ منتخب إيطاليا مباراته أمام مالطة بتشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دارميان- مانشيني - باستوني- دي ماركو.

وسط الملعب: بونافنتورا - لوكاتيلي- باريلا.

خط الهجوم: راسبادوري- مويس كين- بيراردي.