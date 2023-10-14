السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مباحث مركز شرطة الغنايم تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثة فتاة

صورة موضوعية ارشيفية
صورة موضوعية ارشيفية

تكثف مباحث مركز شرطة الغنايم بأسيوط جهودها لكشف لغز العثور على جثة فتاة ثلاثينية مخنوقة داخل منزلها بقرية دير الجنادلة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من مستشفى الغنايم المركزي بوصول "نجلاء ه. ب"، 25 عامًا، متوفاة بعد تعرضها للخنق. وتم التحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتوجه عناصر من وحدة مباحث مركز شرطة الغنايم إلى منزل الضحية لإجراء التحريات وكشف ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، تمهيداً لعرضه على النيابة العامة

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