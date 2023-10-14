جامعة المنصورة تصل للتصفيات النهائية بمبادرة شباب من أجل التنمية

شاركت جامعة المنصورة في التصفيات النهائية لمبادرة شباب من أجل التنمية النسخه الثانية، تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وإشراف الدكتورمحمد علاء مدير وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ومنسق عام مبادرة شباب من أجل التنمية، والدكتورة سماح السعيد نائب مدير مركز تطوير الأداء الجامعي ومنسق المبادرة بجامعة المنصورة.



وذلك بورقتي سياسات تضمنت الورقة الاولى تحسين آليات وسبل الرقابة علي السلع الأساسية تحت إشراف د.المعتصم بالله مصطفي مدرس الإقتصاد السياسي بكلية الحقوق جامعة المنصورة. وتضمنت الورقة الثانية توظيف تقنيات الذكاء الإصطناعي بمنظومة تعليم ذوي الهمم تحت إشراف الدكتورة ريهام الغول الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية.



وتكونت لجنة التحكيم الوطنية من المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية،والدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، والدكتور ماجد نجم مستشار وزير التعليم العالي للجامعات الأوروبية ورئيس جامعة حلوان الأسبق، والدكتورة نهى مكاوي عميد كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، والدكتور ة رشا فهمي استشاري علاج أورام ورئيس مجلس إدارة مركز أورام السلام



وحضر التحكيم من جانب المجلس الأعلى للجامعات الدكتورة منى هجرس الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات والمشرف العام على مبادرة شباب من أجل التنمية بالمجلس.

وشارك بالحضور من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور محمد علاء نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان والمشرف العام على مبادرة شباب من أجل التنمية بالوزارة، وعائشة غنيمي اقتصادي أول والمدير التنفيذي لمبادرة شباب من أجل التنمية، ومحمد عواض محلل سياسات