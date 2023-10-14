عبدالسند يمامة: أمتلك رؤية شاملة للإصلاح السياسي

كشف الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي المحتمل، عن خريطة الحزب للدعاية الانتخابية، قائلًا إن الحزب يطلق حملة تنقسم إلى قسمين رئيسيين، أولهما حملة من الناحية الفنية، وتوزيع التخصصات والميزانية المعدة لذلك، وكذلك التواصل مع لجان الحزب في الجمهورية.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إن القسم الثاني يتضمن البرنامج والحملة الانتخابية، منوهًا إلى أن الحزب لديه رؤية حديثة وشاملة للإصلاح وأن الهدف من الحملة هو إنقاذ مصر.

“لن نحتكر جهودنا”

وأشار إلى أنه بعد أن يقدم حزب الوفد رؤيته ويوجزها ويكمل العرض بالتفصيل، فإن أي شخص يريد، حتى من بين الشركاء في العملية الانتخابية للوطن استخدامها، مردفًا: “لن نحتكر جهودنا”.

وأوضح أن الإصلاحات، في رأيه، تبدأ بالإصلاحات السياسية، التي تسبقها إصلاحات دستورية وتفعيل النصوص الدستورية التي لم تتم خلال العقد الماضي، مثل الإدارة المحلية ومنصب رئيس الجمهورية، فضلًا عن التعديلات الأخرى التي تتطلب عرضًا وتوضيحًا أكثر تفصيلًا.