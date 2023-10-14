علامتين شائعتين للسرطان يمكن الشعور بهما على الجسم

يصف السرطان ما يحدث عندما تنقسم الخلايا غير الطبيعية بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وتتسلل إلى أنسجة الجسم الطبيعية وتدمرها قد يكون من الصعب إيقاف هذه العملية إذا تركت دون علاج، ويعد الاكتشاف المبكر للأعراض أمرًا أساسيًا لزيادة فرصك في البقاء على قيد الحياة.

ومع ذلك، يمكن أن تكون أعراض السرطان متنوعة وغير محددة، مما يعني أنها غالبًا ما لا يتم اكتشافها.

يقول طبيب الأورام فوروبييف: "إن وجود كتلة أو منطقة سميكة يمكن الشعور بها تحت الجلد هي علامة شائعة للسرطان يجب عليك الحذر منها ويجب أن تؤخذ الكتل أو التورم المستمر في أي جزء من جسمك على محمل الجد، وهذا يشمل أي كتل على الرقبة أو الإبطين أو البطن أو الفخذ أو الثديين أو الثديين أو الخصيتين."

ماذا يمكن أن يكون؟

ترتبط المطبات بعدد من أنواع السرطان وقد يشير وجود كتلة لا تنزل على جانب الرقبة أو الإبط أو الفخذ إلى الإصابة بليمفوما اللاهودجكين وليمفوما اللاهودجكين هي نوع من السرطان الذي يتطور في الجهاز اللمفاوي، وقد تكون الكتلة الموجودة في الثدي علامة على وجود شيء خطير، مثل سرطان الثدي وقد تكون الكتل الموجودة في الخصية علامة على الإصابة بسرطان الخصية.

تشمل العلامات الشائعة للسرطان ما يلي:

تعب

تغيرات في الوزن، بما في ذلك فقدان الوزن أو زيادته بشكل غير مقصود

تغيرات في الجلد مثل اصفرار الجلد أو سواده أو احمراره، أو ظهور تقرحات لا تلتئم، أو تغيرات في الشامات الموجودة.

تغيرات في وظيفة الأمعاء أو المثانة

السعال المستمر أو صعوبة التنفس

صعوبة في البلع

بحة في الصوت

اضطراب مستمر في المعدة أو عدم الراحة بعد تناول الطعام

آلام العضلات أو المفاصل المستمرة وغير المبررة

-حمى مستمرة غير مبررة أو تعرق ليلي

نزيف أو كدمات غير مبررة