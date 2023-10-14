أعراض صادمة تحذر من إصابتك بالخرف مبكرًا.. أخطرها صعوبة فى الأكل والنطق

كشفت دراسة علمية حديثة عن علامات مبكرة تدل على الإصابة بمرض الخرف وأن المريض في حالة متأخرة، أبرزها الشعور بصعوبة بالغة في الأكل والشرب.

ووفقًا لما نشره موقع "إكسبريس" البريطانى، خلصت نتائج الدراسة إلى أن الأعراض المبكرة الشائعة التي تدل على الإصابة بمرض الخرف تتمثل فى فقدان الذاكرة، وصعوبة القيام بالمهام اليومية المألوفة، والارتباك بشأن الزمان والمكان، وتغيرات المزاج، فهي تختلف بحسب الجزء المتضرر من الدماغ ونوع الخرف.

وبدوره، أكد أحد الأطباء أن أعراض الخرف قد تظهر في العديد من جوانب الحياة اليومية، بدءًا من كيفية تحدث الشخص إلى الوعي المكاني للشخص، كذلك عندما يتعلق الأمر بالطعام والشراب، قد يواجه الأشخاص المصابون بالخرف المبكر صعوبة بالغة في الأكل والشرب، بالإضافة إلى الخلط ببين المكان والوقت، والتحدث بجمل طويلة ومتقطعة.

ويشير الطبيب إلى أن فقدان الكلمات أو صعوبة تكوين كلمات معينة والنطق بها خلال الحديث أو الكلام من أعراض الخرف التي تظهر مبكرًا، وفي حال كان شخص ما يعاني من مشكلة في المهام اليومية التي لم تشكل مشكلة من قبل، فقد يكون ذلك علامة على الخرف.

وتشمل أعراض الخرف أيضًا نسيان الأشخاص أين وضعوا أشياء معينة، أو كيفية تشغيل آلات معينة، أو كيفية القيام بمهمة بسيطة، فضلًا عن ضعف المهارات المكانية ومواجهة صعوبة في الحكم على الفجوات أو الاتجاهات عند القيادة وركن السيارة، فمرضى الخرف قد يصبحون مشوشين بسهولة تامة، لذا قد ينسون طريقهم إلى المنزل أو يضيعون أثناء القيادة أو المشي، وقد يتفاقم الشعور بالأرق والارتباك والإثارة عندما يبدأ ضوء الشمس.