الاتفاق السعودي يقترب من ضم نجم مانشستر يونايتد

اقترب نادي الاتفاق السعودي من التعاقد مع جيسي لينجارد نجم مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.

ويعد جيسي لينجارد صفقة مجانية بعد رحيله عن صفوف نوتنجهام فورست في الصيف الماضي .

وأشارت صحيفة " ذا صن " البريطانية أن يوقع لينجارد أتم اتفاقه مع نادي الاتفاق السعودي ليبدأ تجربة جديدة مع المدرب ستيفن جيرارد.

وتنص هذه القواعد على أنه لا يجوز لأندية الدوري السعودي للمحترفين أن تضم سوى ثمانية لاعبين أجانب في قائمة يوم المباراة .

ويملك الاتفاق السعودي بالفعل 10 لاعبين وعلى رأسهم جوردان هندرسون نجم ليفربول السابق وديماري جراي نجم إيفرتون السابق ، وسيحتاجون للبيع في يناير .