ثلاث تهديدات بوجود قنابل في اماكن حيويه بفرنسا.. مصرية تكشف الكواليس( خاص)

البداية في متحف اللوفر..

أفادت الدكتورة جيهان جادو، بوزارة الثقافة الفرنسية وعضو مجلس الحي، أن فرنسا اليوم تلقت ثلاث تهديدات بوجود قنابل في اماكن حيويه كانت البدايه في متحف اللوفر مما اضطرت معه السلطات الفرنسيه لاغلاقه ولم يفوت لحظات الا وكان الوضع في قصر فرساي الذي كان مكتظا اليوم بالزائرين لقضاء العطله الاسبوعيه بما يقرب من ١٢الف شخص غير العاملين بالقصر.



وتابعت جادو، في تصريحات خاصة، أنه علي الفور قام المسؤولين بالقصر باتخاذ اجراءات اعلان حاله الطواريء وتشغيل اجرسه الانذار وتعامل الموظفين بالقصر بكل حرفيه لاخلاء القصر بالكامل وسط ضغوط نفسيه صعبه بعد ما تم اخبارهم بخطوره الموقف .

واستكملت: "كان يرافقهم رجال الدرك الفرنسي وجميع المسؤولين في القطاعات الامنيه والاستخباراتية مما ادي الي اخلاء القصر بالكامل، والي الان يقوم رجال الامن بالبحث وسط الحذر من وجود اجسام قابله للانفجار" .

واختتمت: "حتي الان لم يصدر تصريح اذا كان التهديد حقيقي ام انها مجرد فازعه لمحاوله احداث البلبله في الاماكن الحيويه المكتظه بالمدنيين والسائحين لكن فرنسا تتعامل بجديه مع اي انذار بمنتهي الجديه والحزم"..