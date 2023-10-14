مشروب شائع يساعد على تقوية جهاز المناعة

ضعف الجهاز المناعي يعني أن الجهاز المناعي ضعيف أو لا يستطيع العمل بشكل صحيح، هذه ليست مشكلة شائعة، ولكن غالبًا ما يتعرض جهاز المناعة للخطر إذا كنت تعاني من مرض مزمن مثل أمراض القلب وأمراض الرئة وفيروس نقص المناعة البشرية والسرطان والذئبة وما إلى ذلك.

حتى لو لم تكن مصابًا بأي مرض، فمن المحتمل أن يحتاج جهازك المناعي إلى تعزيز، ويحمي جهازك المناعي جسمك من الغزاة الخارجيين مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات والسموم، مما يحمي جسمك بشكل أساسي من العدوى.

يعمل الجهاز المناعي في ذروته عندما تعتني به بأفضل ما تستطيع، تمامًا مثل أجهزة الجسم الأخرى مثل الجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، فإن ما يلي سيساعد في الحفاظ على نظام المناعة لديك في أفضل حالاته:

لا تدخن

اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات (نظام غذائي متوازن)

الحد من تناول الدهون والسكر

اتمرن بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

إذا كنت تشرب الكحول، فلا تشربه إلا باعتدال

كيف تحصل على نوم جيد ليلاً

اتخذ خطوات لتجنب العدوى، مثل غسل يديك بشكل متكرر

تحقق من صحتك بانتظام

حاول تقليل التوتر قدر الإمكان

مشروب دافئ رخيص الثمن لتقوية جهاز المناعة

على الرغم من أن عدم إضافة أي طعام أو شراب إلى نظامك الغذائي لن يؤثر على جهازك المناعي، إلا أنه يُعتقد أن الشاي الأخضر يساعد في تعزيز المناعة.

يحتوي الشاي الأخضر على فيتامينات ب وحمض الفوليك والمنغنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكافيين ومضادات الأكسدة الأخرى التي يمكن أن تقوي جهاز المناعة لديك.