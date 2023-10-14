دواء جديد لعلاج مرض التهاب القولون التقرحى.. سعره مفاجأة|الغذاء والدواء تكشف التفاصيل

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية موافقتها على عقار شركة فايزر لعلاج البالغين المصابين بمرض التهاب الأمعاء أو ما يسمى بإلتهاب القولون التقرحي يُعرف بإسم etrasimod، وجاء ذلك بعد دراسة حديثة أظهرت انخفاضًا في أعراض المرض لدى بعض المرضى الذين تناولوا الدواء، مقارنةً بالعلاج الوهمي.

عقار جديد يعالج إلتهاب القولون التقرحي بسعر خيالي

ووفقًا لما ذكره موقع وكالة "رويترز"، ينتمي العقار الجديد إلى فئة من الأدوية المستخدمة لتنظيم الاستجابة المناعية للجسم، ومن المتوقع أن يتنافس مع عقار آخر تنتجه شركة بريستول مايرز سكويب، تمت الموافقة عليه في عام 2021.

عقار جديد يعالج إلتهاب القولون التقرحي

ومن المقرر أن تكون تكلفة شراء العقار الجديد بالجملة لكل زجاجة 6164 دولارًا أمريكيًا لمدة 30 يومًا، والتي تتوافق مع علاجات التهاب القولون التقرحي الأخرى الموجودة حاليًا في السوق، في حين أن قائمة أسعار العقار الآخر المنافس لمدة 30 يومًا هي 8386.66 دولارًا.

وحسبما أفاد موقع شركة فايز، التهاب القولون التقرحي هو حالة تؤدي إلى تقرحات وتسبب آلام في البطن وبراز دموي وسلس البول، ويؤثر على حوالي 1.25 مليون شخص في الولايات المتحدة، وفقا لشركة فايزر.