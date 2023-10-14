بث مباشر مشاهدة مباراة المانيا وأمريكا

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة المانيا وأمريكا والتي ستقام مساء اليوم السبت، في لقاء ودي خلال فترة التوقف الدولي.

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القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وامريكا

يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة بث مباشر مباراة المانيا وامريكا من خلال قنوات شركة الرياضة السعودية مباشرة في الوطن العربي بتعليق فارس عوض مباشرة في الوطن العربي.

يمكنكم مشاهدة مباراة المانيا وامريكا، والتي تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت مصر والسعودية.

أعلن المدرب الألماني ناجلسمان المدير الفني لمنتخب المانيا، تشكيل الماكينات لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم السبت على ملعب ستاد رينتشلر فيلد، ضمن الأجندة الدولية الودية لتجهيز الطرفين لقادم المناسبات الرسمي.

تشكيل المانيا لمواجهة أمريكا وديًا

وجاء تشكيل المانيا لمواجهة أمريكا مكون من:-

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: أنطونيو روديجير وجوناثان تاه وماتس هوميلز.

في خط الوسط: الكاس جوندوجان وفلوريان ريتز وروبن جوسينس وباسكال جروس.

في خط الهجوم: جمال موسيالا وليوري ساني ونيكولاس فولكورج.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المانيا لمواجهة أمريكا اليوم كل من أوليفر باومان وكيفين تراب وبرند لينو وكريس فوهريش ودافيد راوم ومالك تياو ونيكولاس زولة وروبرت

أندريش وليون جوريتسكا وكيفين بيهرنس وتوماس مولر وكاي هافيرتز وهوفمان.

يستعى ناجيلمان لتصحيح المسار والوصول للفوز الثاني على التوالي للماكينات بعد 5 تعثرات على التوالي تحت قيادة هانز فليك المدرب السابق.

مباراة المانيا وأمريكا هي الأولى للماكينات في فترة التوقف الدولي الحالية من أصل مواجهتين سيكون ختامها أمام منتخب المكسيك على ملعب لينكولن فينانشيال، كما ستكون المواجهة الأولى أيضًا لمنتخب أمريكا من أصل مواجهتين يختتمهما بلقاء غانا يوم الأربعاء المقبل.