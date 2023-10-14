الأونروا تصدر نداء عاجلا لحماية المدنيين في غزة

أصدرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا اليوم السبت نداء عاجلا للسلطات الإسرائيلية لحماية جميع المدنيين الذين يحتمون في غزة.

ووفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة فإن البيان جاء في الوقت الذي انتهت فيه المهلة التي فرضتها إسرائيل لنحو 1.1 مليون مدني لمغادرة الجزء الشمالي من القطاع، قبل ما يتوقع أن يكون تقدما كبيرا للقوات البرية الإسرائيلية داخل غزة.

وتابع البيان أن ملاجئ الأونروا في غزة وشمال غزة لم تعد آمنة.. وأن هذا أمر غير مسبوق.

وذكرت الوكالة أنه وفقا لقواعد الحرب، لا يمكن استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس والعيادات ومباني الأمم المتحدة.

وشددت الوكالة على أن "الأونروا لا تدخر أي جهد في الدفاع عن أطراف الصراعات للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين، بما في ذلك أولئك الذين يلتمسون اللجوء في ملاجئ الأونروا".

وأشارت الأونروا إلى أن العديد من الفئات الضعيفة، وخاصة النساء الحوامل والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، لن يتمكنوا من الفرار إلى الجنوب.. وأضافت أنه "ليس لديهم خيار ويجب حمايتهم في جميع الأوقات."

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، منزلا في مدينة "دير البلح" وسط قطاع غزة؛ ما أسفر عن ارتقاء 20 شهيدا وإصابة العشرات.

وقالت مصادر بالقطاع إن طائرات الاحتلال قصفت المنزل فوق رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار، ما أدى إلى ارتقاء 20 شهيدا وعشرات الجرحى، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت كذلك منزلا بحي الفاخورة غرب مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 20 شهيدا وإصابة أكثر من 80 آخرين بجروح، وجرى نقلهم إلى مستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت ظهر اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2269 شهيدا و9814 مصابا.

‎وبينت الصحة ان حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 2215 شهيدا، و8714 مصابا، وفي الضفة الغربية 54 شهيدا، وأكثر من 1100 مصاب.