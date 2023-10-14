السبت 14 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

25 أكتوبر القادم.. بدء مسابقة القسم الرابع بمنطقة الفيوم لكرة القدم

اجراء قرعة دورى القسم
اجراء قرعة دورى القسم الرابع بالفيوم

أجرت منطقة الفيوم؛ لكرة القدم قرعة علنية لدورى القسم الرابع مساء اليوم السبت فى مقر المنطقة برئاسة سامح سعد المدير التنفيذى للمنطقة ومحمد سامى مقرر لجنة مسابقات القسم الرابع .

وحضر اجراء القرعة الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة الحكام فى الفيوم والكابتن سيد الشورة مدير ادارة الحكام والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر الفنى ومصطفى عثمان الادارى بالمنطقة وسمير عبد الفضيل عضو اللجنة .

كما حضر اجراء القرعة مندوبو ال 17 نادى الذين سيشاركون فى الدورى هذا الموسم وتقرر بدء المسابقة يوم 25 اكتوبر الحالى وتم تقسيمهم الى مجموعتين وجاء فريقى السيليين ووطنى الغرق على رأس كل مجموعة بصفتهم ثالث ورابع دورة الترقى فى العام الماضى .كما تم وضع فريقى سيلا والمصريين كل فريق فى مجموعة لكون رئيس مجلس ادارة الفريقين واحد على ان تضم المجموعة الاولى 9 اندية وهم السيليين ودار السلام وتطون والعبور والشواشنة وبريميرو والنصر وسيلا وقلهانة والمجموعة الثانية تضم فرق وطنى الغرق والهلال ومنية الحيط والعدوة وجولدن جيت والمصريين واس اى كيه وكفر محفوظ .

دورة ترقى

وتقرر ان يتم اجراء دورة ترقى بين الفريقين الاول والثانى من كل مجموعة وتجرى بينهم دورة من دورتين على ان يصعد الفريق الاول لدورى الدرجة الثالثة .

وقد اكد الكابتن صبرى صادق عضو لجنة الحكام والمحاضر الفنى  استعداد لجنة الحكام للدورى هذا الموسم وان حكام الفيوم استطاعوا ادارة مباريات الموسم الماضى دون حدوث اى مشاكل ,واضاف الكابتن شعبان صادق ان لجنة الحكام اجرت اعداد متميز للحكام هذا الموسم من خلال التدريبات البدنية والمحاضرات الفنية وسوف يتم تعيين الحكم المناسب لكل مباراة .

واشار الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى للمنطقة ان منطقة الكرة بالفيوم تقف على مسافة متساوية من جميع الاندية وان اى  خطأ سوف يواجه بكل حسم من ادارة لجنة المسابقات والمنطقة .

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