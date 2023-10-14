بقيادة أيمن خليل.. الاسماعيلى ٢٠٠٥ يتغلب على سيراميكا

حقق فريق الاسماعيلى مواليد ٢٠٠٥ على نظيره سيراميكا بثلاثية نظيفة فى المبارة التى جمعتهما عصر اليوم ، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري الجمهورية لنسخة الموسم الحالي 2023 - 2024.

الاسماعيلى مواليد ٢٠٠٥ يتغلب على سيراميكا كليوباترا

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد الفريق للنقطة الحادية عشر ، أحرز أهداف الفريق الثلاثى يوسف حسين و محمد عمرو و مهند عبدالعاطي .

بدأ الاسماعيلي اللقاء بتشكيل مكون من:-

محمد عبد الفتاح حارس مرمى.

خط الدفاع : محمد عاطف و حمادة صلاح و عمر طارق و محمد عمرو.

في خط الوسط : عبد الرحمن كتكوت (مهند عبد العاطى ) وعبده اللول (محمود حجازى ) و عمر القط (يوسف تامر ) و هانى بطرس.

في خط الهجوم : يوسف حسين (عبد الله هشام ) و محمود ابراهيم سنجاري (محمد أسامة )

ويتكون الجهاز الفنى من ايمن خليل مديرا فنيا وشريف عماره مدرب عام و مودى سعدالله مدرب و صلاح حسن مدرب حراس المرمى و ابراهيم ابو المجد اخصائى علاج طبيعى ومحمد نجيب إدارى الفريق .

وشهدت المباراة حضور محمود جابر رئيس قطاع الناشئين وأشرف خضر نائب رئيس القطاع وشوقى عوض ومحمد جمال اعضاء مجلس إدارة النادى .