انطلاق برنامج "حكايات ومعجزات" للإعلامي عماد الصديق عبر فضائية "ten"

انطلقت أولى حلقات برنامج "حكايات ومعجزات"، الذي يقدمه الإعلامي عماد الصديق، عبر فضائية "ten"، يوم الثلاثاء الماضي، في تمام الساعة الثالثة عصرا.

ويتناول برنامج "حكايات ومعجزات" قصص عالم الحيوانات والطيور، ومعجزات ربنا فيها، وناقشت أولى حلقاته الدجاج وأهمية وجوده وتأثيره الكبير في الوضع الاقتصادي، وفوائده للجميع.

وحل الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة الأسبق، ضيفا في أولى حلقات البرنامج، والذي تحدث بدوره عن الدواجن، وأهميتها، وفوائدها، والأمراض التي من الممكن التأثير عليها.