عاجل
جيش الاحتلال يعلن مقتل 279 جنديا منذ اندلاع الهجمات
السبت 14 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

انطلاق برنامج "حكايات ومعجزات" للإعلامي عماد الصديق عبر فضائية "ten"

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلقت أولى حلقات برنامج "حكايات ومعجزات"، الذي يقدمه الإعلامي عماد الصديق، عبر فضائية "ten"، يوم الثلاثاء الماضي، في تمام الساعة الثالثة عصرا.

ويتناول برنامج "حكايات ومعجزات" قصص عالم الحيوانات والطيور، ومعجزات ربنا فيها، وناقشت أولى حلقاته الدجاج وأهمية وجوده وتأثيره الكبير في الوضع الاقتصادي، وفوائده للجميع.

وحل الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة الأسبق، ضيفا في أولى حلقات البرنامج، والذي تحدث بدوره عن الدواجن، وأهميتها، وفوائدها، والأمراض التي من الممكن التأثير عليها.

مواد متعلقة

جامعة القاهرة تحتفل باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد
الجريدة الورقية