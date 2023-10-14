غداً.. محاكمة عامل بتهمة سرقة سيارة لخلافات مع صاحبها

تنظر غداً الأحد، محكمة جنح الزاوية الحمراء برئاسة المستشار شهاب عشوش، محاكمة عامل بتهمة سرقة سيارة بأسلوب السحب باستخدام "ونش" بسبب خلافات مع صاحبها.

وقال العامل خلال اعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، إنه نظرًا لوجود خلافات عائلية بينه وبين مالك السيارة بصفته أحد أقاربه على الميراث، ورفضه إعطاء حقه من الميراث بحسب روايته قرر الانتقام منه وسرقة سيارته الخاصة حتى يتمكن من الحصول على حقه الشرعى.



وفى سبيل ذلك قام باستئجار ونش لسحب السيارات المعطلة، وتوجه إلى مسكن مالك السيارة وانتظر حتى حل الليل، وبمجرد أن اطمأن أن الشارع أصبح خالياً من المارة قام بسحب السيارة متوجهاً إلى بلده بمحافظة القليوبية، إلا أن أحد الارتكازات الأمنية بالمنطقة أوقفته، وبسؤاله عن أوراق السيارة تبين أنها مسروقة.

حبس المتهمين في واقعة إصابة 3 أشخاص بحروق بمياه نار أثناء مشاجرة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في مشاجرة بمنطقة الجيزة 4 أيام في فيصل حيث قام آحدهم بإلقاء مياه نار على 3 آخرين أثناء الإشتباك.



وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إصابة 3 أشخاص بحروق نتيجة إلقاء مياه نار عليهم أثناء مشاجرة في الجيزة بمنطقة فيصل.

واستدعت النيابة العامة الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وكتابة تقريرمفصل عن الحالات لبيان ما بها من إصابات وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد تلقت غرفة إدارة شرطة النجدة بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة الطوابق في فيصل.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لفرض السيطرة الأمنية ومنع تجدد الاشتباكات وتم ضبط المتهمين.

وكشفت التحريات الأولية تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات سابقة، واستخدم فيها آحد الأشخاص مياه نار مما أسفر عن سقوط 3 مصابين بحروق بالجسم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.

وفي واقعة آخرى اعترف 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم فى الجيزة بأن أحد الدجالين أخبر آحدهم بتواجد قطع آثرية تحت المنزل.