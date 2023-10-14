غدا.. محاكمة المتهمين بخطف تاجر لإجباره على توقيع عقود منزل

تستأنف غدًا الأحد، محكمة جنايات الزيتون، نظر محاكمة سيدة و4 أشخاص بتهمة خطف تاجر وإجباره على التوقيع على عقود بيت بالإكراه.

كان ورد بلاغ إلى قسم شرطة الزيتون، من تاجر أفاد فيه بتعرضه الخطف أثناء وجوده أمام منزله، حيث حضر له 4 أشخاص وادعوا أنهم من رجال المباحث وطلبوا منه إبراز بطاقته الشخصية، ثم اجبروه على استقلال سيارة ميكروباص واقتياده إلى شقة بسبب خلافات مع أحد المتهمين اشترى منها عقار.

وقد تبين من خلال التحريات صحة الواقعة وأن وراءها سيدة و4 أشخاص منهم فرد أمن سائقين وطالب، حرضتهم المتهمة الأولى على خطف المجنى عليه بسبب وجود خلافات بينها وبين المتهم على بيع منزل فى منطقة الزيتون.

حبس 10 متهمين بسرقة تاجر أقمشة

أمرت النيابة العامة بحبس 10 متهمين بسرقة مبلغ وقدره مليون جنيه من تاجر أقمشة بالأسلحة النارية على طريق أسيوط الصحراوي 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط المتهمين بتهديد تاجر أقمشة بالأسلحة النارية والاستيلاء منه على مبلغ مليون جنيه على طريق أسيوط الصحراوي.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات، وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد تمكنت أجهزة الامن بالجيزة من ضبط المتهمين بتهديد تاجر أقمشة بالأسلحة النارية والاستيلاء منه على مبلغ مليون جنيه على طريق أسيوط الصحراوي.

بداية الواقعة بتلقى مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بلاغا بأنه حال استقلال تاجر أقمشة، مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط سيارة أجرة "ميكروباص" صحبة مجموعة من الركاب بطريق أسيوط الصحراوى الشرقى بدائرة المركز.

اعترض طريقهم سيارتين وترجل منهما أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وقاموا بتهديدهم واستولوا منه على مبلغ مالى (مليون و150 ألف جنيه) وفروا هاربين.

بالتقنين والفحص فقد تم تحديد مرتكبى الواقعة، وهم 10 أشخاص، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 9 من المتهمين وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار،3 محدث صوت، سلاح أبيض، 3 سيارات " اثنين منهم مُستخدمين فى ارتكاب الواقعة وجزء من المبلغ المالى المسروق.