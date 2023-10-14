بحث تعزيز التعاون بين الطيران المدني المصري ونظيره الإماراتي

قامت هيئة الطيران المدنى فى الإمارات العربية المتحدة بزيارة رسمية إلى سلطه الطيران المدنى المصرية وذلك بمقر السلطة بالقاهرة، حيث جاءت هذه الزيارة فى ضوء بروتوكول التعاون التقنى الموقع بين الطرفين.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المشتركة لتعزيز أوجه التعاون الدولى والإقليمى فى مجال الطيران المدنى، وتهدف الزيارة إلى مناقشة العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بأنشطة الطيران المدنى والتى من بينها تدقيق إجراءات السلامة، والتدريب، والمواصفات المطلوبة للمفتشين، وبرنامج التدقيق الدولى من المنظمة الدولية للطيران المدنى، كما تم استعراض أحدث النظم والبرامج الحديثة المتطورة والتحول الرقمى.

الجدير بالذكر أن التعاون بين الجانبين يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة فى مجال الطيران المدنى. وتعكس هذه الزيارة الرغبة المشتركة فى تبادل الخبرات والتجارب للتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية فى مجال السلامة والتدريب.

كما تعد هذه الزيارة بداية لمزيد من التعاون والتواصل المستقبلى بين سلطه الطيران المدنى المصرى وهيئة الطيران المدنى فى الأمارات العربية المتحدة ضمن خطة تقديم التعاون الفنى بين الجانبين.