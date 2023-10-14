مناقشة شكاوى المواطنين في اللقاء الأسبوعي بمركز اطسا

عقد المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي، للاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بمقر قاعة الاجتماعات الرسمية بديوان عام مركز مدينة اطسا، في إطار اللقاء الجماهيري للتواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى الخاصة بهم والعمل على حلها.

وحضر اللقاء المهندس محمد الماوي نائب رئيس المركز والمحاسب محسن عبدالباقى سكرتير عام المركز، والمهندس محمد أبو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، والدكتورة رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الفيوم، ومديرى الإدارات التنفيذية المختلفة بمركز اطسا ورؤساء الوحدات المحلية القروية، وعددا من أهالي القرى والعزب بالمركز أصحاب المقترحات والشكاوي.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بعقد اللقاءات الأسبوع للعمل على خدمة المواطنين، والاستماع إلى الشكاوى المقدمة منهم، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وسرعة الرد عليها من خلال حلها بالطرق القانونية بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

خلال اللقاء استمع رئيس المركز لعدد من المواطنين من مختلف قرى مركز ومدينة إطسا، ومنها طلبات بعض المواطنين الذين يرغبون في تراخيص اكشاك تعينهم على أعباء الحياة وطلبات توفير سكن اجتماعي وطلبات توفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص، كما استمع رئيس المركز لطلبات تخص الادارة الهندسية، وتشمل طلبات خاصة بالموافقة على استصدار تراخيص هدم، بالإضافة إلى شكاوى تضرر بعض المواطنين من التعديات بالبناء المخالف بحرم الشوارع.

مناقشة شكوى نقص مياه الشرب بقرى مركز اطسا

وتابع رئيس مركز ومدينة اطسا شكوى أهالى عزبة محجوب يادم التابعة للوحدة المحلية بقرية الغرق، ويطلبون فيها توصيل خطوط مياه الشرب النقية، وذلك لانقطاع المياه بصفة دائمة عن المنازل، واضطرار الأهالي الى استعمال مياه الري غير النقية لقضاء احتياجاتهم.

ووجه رئيس المركز رؤساء الوحدات المحلية القروية بإزالة أسباب الشكاوى ورفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والطرق الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

عقب اللقاء الجماهيري اجتمع رئيس المركز برؤساء الوحدات لمناقشة آلية العمل لحل تلك المشكلات، مشددا على ضرورة العمل على ملف تمهيد وتسوية الطرق بجميع القرى، موضحا أهمية التمهيد للمواطنين وخصوصا مع بداية العام الدراسي الجديد بجميع المراحل ونقل محصول القطن ولرفع معاناة الطرق ونواتج حفر الشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية بجميع القرى.

الجدير بالذكر أن لقاء خدمة المواطنين له صفة دورية واستمرارية، ويعقد يوم السبت من كل أسبوع، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية لايجاد أنسب الحلول لحل مشكلات المواطنين طبقا للقانون والقواعد المنظمة لذلك.