مباحثات مصرية ــ ليبية بين سلطتى الطيران المدنى فى الدولتين

استقبل الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى نظيره الليبى الدكتور محمد شليبك رئيس مصلحة الطيران المدنى الليبى بمقر سلطة الطيران المدنى المصرى، وتأتى هذه الزيارة فى إطار توسيع دائرة التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع جميع الدول العربية الشقيقة ومن بينها دولة ليبيا مما يعزز التكامل الإقليمى والدولى فى مجال النقل الجوى.. وفى إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بأهمية عقد اللقاءات والاجتماعات الثنائية التى تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك مع جميع دول العالم فى مختلف أنشطة الطيران المدنى.

كما بحث الجانبان عدد من القضايا المتعلقة بمحاور التطور والنمو المتلاحق الذى تشهده صناعة النقل الجوى على المستوى الإقليمى وكذلك استعراض سبل تحسين أداء المجال الجوى بين البلدين، كما تناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر فى مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها مجال أمن وسلامة الطيران والتدريب، هذا بالإضافة إلى استعراض أحدث الوسائل التقنية وأساليب الابتكار الداعمة واللازمة لتطوير الخدمات الجوية إقليميًا ودوليًا.

دور محورى

ومن جانبه أعرب رئيس مصلحة الطيران المدنى الليبى والوفد المرافق له عن سعادتهم بهذه الزيارة مثمناً الجهود الكبيرة والملموسة لقطاع الطيران المدنى المصرى ودوره المحورى فى النهوض بمنظومة الطيران المدنى بدولة ليبيا الشقيقة لما لمسوه من إمكانات عالية فى مختلف مواقع العمل وبرامج تدريبية عملية وتعليمية متطورة. متطلعين إلى المزيد من آفاق التعاون والعمل المشترك من أجل تنمية العلاقات مع الجانب المصرى وتحقيق سبل الاستفادة من الكفاءة والخبرة المصرية فى مجال الطيران المدنى بما يحقق الفائدة المشتركة للجانبين.