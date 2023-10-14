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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الإسماعيلى يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة زد وديا

الاسماعيلي
الاسماعيلي

أدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه في الخامسة مساء اليوم علي الملعب الرئيسي بإستاد ، الإسماعيلية ضمن برنامج الإعداد لمباراة فاركو المقرر إقامتها يوم 22 من الشهر الجاري .

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و سيواجه غدا الفريق  نظيره زد في أولي المباريات الودية خلال فترة التوقف الحالية .

بدأ المران بتدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة أحمد سامح مدرب الأحمال ، أعقبها مجموعة من التدريبات التكتيكية المتنوعة علي خلق المساحات و التحرك بدون و الاستلام والتسليم في المساحات الضيقة  و انتهي المران بتقسيمة قوية في وسط الملعب

و في ذات السياق خاض الرباعي محمد فوزي و كمال السيد و محمد عبد الرازق و عبد الرحمن محمود تدريبات علي اللعب بالقدم و سرعة رد الفعل تحت قيادة مصطفي كمال مدرب مدرب الحراس

و حرص إيهاب جلال المدير الفني علي التحدث مع مهاجم الفريق الشاب حسن صابر  و إعطاءه بعض المهام الفنية في إطار حرص الجهاز الفني علي الاجتماعات المستمرة مع اللاعبين

بينما خاض الرباعي عماد حمدي و عبدالله محمد و أبو بكر حمزة و محمد خطاري تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي

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