الإسماعيلى يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة زد وديا

أدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه في الخامسة مساء اليوم علي الملعب الرئيسي بإستاد ، الإسماعيلية ضمن برنامج الإعداد لمباراة فاركو المقرر إقامتها يوم 22 من الشهر الجاري .

اقرأ أيضًا..

و سيواجه غدا الفريق نظيره زد في أولي المباريات الودية خلال فترة التوقف الحالية .

بدأ المران بتدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة أحمد سامح مدرب الأحمال ، أعقبها مجموعة من التدريبات التكتيكية المتنوعة علي خلق المساحات و التحرك بدون و الاستلام والتسليم في المساحات الضيقة و انتهي المران بتقسيمة قوية في وسط الملعب

و في ذات السياق خاض الرباعي محمد فوزي و كمال السيد و محمد عبد الرازق و عبد الرحمن محمود تدريبات علي اللعب بالقدم و سرعة رد الفعل تحت قيادة مصطفي كمال مدرب مدرب الحراس

و حرص إيهاب جلال المدير الفني علي التحدث مع مهاجم الفريق الشاب حسن صابر و إعطاءه بعض المهام الفنية في إطار حرص الجهاز الفني علي الاجتماعات المستمرة مع اللاعبين

بينما خاض الرباعي عماد حمدي و عبدالله محمد و أبو بكر حمزة و محمد خطاري تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي