نائب محافظ كفر الشيخ يشارك في الملتقى التسويقي للتمور بالوادي الجديد

انطلق بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور، باحتفاليةٍ كبرى شهدها اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والأستاذ عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ونواب محافظات القليوبية وسوهاج، ولفيفٌ من رؤساء الجامعات، والسفراء، وعددٌ من ممثلي الدول والمؤسسات العربية والأجنبية، وممثلي لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ورجال الأعمال، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

أعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره لضيوف المحافظة لتلبية الدعوة التي تتزامن مع احتفالات العيد القومي للمحافظة، مُشيرًا إلى أهمية هذا الملتقى في دعم قطاعي إنتاج وتصنيع التمور، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز علاقات التعاون مع الدول المختلفة.

وشهدت الاحتفالية عددًا من الكلمات حول تطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور، وتوفير التدريب الفني والمهني اللازم للكوادر البشرية؛ للارتقاء بالمنتج المحلي، شملت كلمة لرئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ورئيس لجنة التمور بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ورئيس أكاديمية البحث العلمي.

وتضمن الحفل عروضًا فنية وفلكلورية، ومسابقة ل(ملكات جمال التمور)، وأفلامًا تسجيلية بعنوان (تمور الواحة.. إرث الماضي وخير المستقبل)، و (ملتقيات الخير.. لنا وللغير). واختتم بإهداء درع المحافظة لضيوف الملتقى تقديرًا لجهود التعاون، وتكريم مبادرة أيادي مصر بالمحافظات المُشاركة.

وتم منح جائزة لأكبر مزرعة نخيل بمبادرة رئيس الجمهورية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة، وجائزة لأكبر مزرعة تمور متنوعة بالمحافظة.

وفي ختام الملتقى قدم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، درع المحافظة إهداء" إلى الأستاذ عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ.