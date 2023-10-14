المهرجان الختامي لنوادي المسرح.. غداً انتهاء الفعاليات بثقافة روض الفرج وتوزيع الجوائز

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وبرئاسة عمرو البسيوني غداً في السابعة مساء بقصر ثقافة روض الفرج حفل ختام وتوزيع جوائز المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته 30 "دورة الكاتب أبو العلا السلاموني" .

المهرجان الختامي لنوادي المسرح يقام تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويشارك به هذا العام 27 عرضاً مسرحياً من مختلف أقاليم مصر، يستمر عرضها حتى منتصف أكتوبر الجاري، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض.

يشارك فى المهرجان نخبة من النقاد والمسرحيين، كما تقام ورش في الفترة الصباحية عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح حول "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصًا وصورة" يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.

من ناحية أخرى ، شهد قصر ثقافة روض الفرج، الخميس، العرض المسرحي "فتوات بولاق" لفرقة كفر الشيخ، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح.

العرض عن رواية "حكايات حارتنا" للأديب الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداثه في إطار فلسفي وجودي، داخل حارة في بولاق أبو العلا، حول شخصية "محروس" صبي مبيض النحاس الذي يضعه "الفتوة " في اختبار صعب في حال رغبته في الإنضمام لجماعة الفتوات، وهو أن يقتل خطيبته "حَميدة"، فيهرب محروس ويظل في صراع بين العودة ليتخلص من ظلم الفتوة أو البقاء وحيدا بعيدا عن الحارة.

"فتوات بولاق" أداء أحمد اللقاني، لمياء فريد، أحمد سلامة، أحمد جاويش، عبد الرحمن جميل، محمد شعبان، إبراهيم أبو العنين، عصام المزين، أمنية هلال، حنتيرة، شيماء محمد، نادر فؤاد، إبراهيم أبو الفتوح، محمد السيد، باهر حسنين، باسل الجنايني، ليل غازي، رنا الجمال، إبراهيم حسين، عبد الرحمن العراقي، ماكياچ روان صبري، أزياء إسراء الرويني، ديكور أحمد اللقاني، إضاءة أحمد الرفاعي، ألحان وغناء عمر صقر، مخرج مساعد أحمد الصباغ، وإبراهيم أبو الفتوح، استعراضات وإعداد وإخراج أحمد عمارة.

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من د. أحمد مجاهد رئيس اللجنة، د. صبحي السيد، الموسيقار د. طارق مهران، المخرج ناصر عبد المنعم، المخرج عادل حسان، والمخرج محمد طايع مدير ومقرر المهرجان، ونخبة من النقاد والمسرحيين، تلاه ندوة نقدية أدارها المخرج شاذلي فرح، بحضور الناقدين محمود حامد، وأحمد خميس.

قال المخرج شاذلى فرح: رأيت في هذا الموسم طفرة جديدة تمردت على الصورة المعتادة، فظهرت الصورة البصرية التي تعتمد على الممثل، وذلك يعد أمرا جيدا خاصة بعد غياب فرقة كفر الشيخ المسرحية عن هذا المهرجان منذ عام 2013.

وأضاف الناقد محمود حامد أن العرض مبهر ويليق بفرق الأقاليم أو القوميات، فالمخرج متمكن من أدواته، والإضاءة جيدة وجاء تصميم الحركات متميزا.

وعن النص المسرحي قال "حامد": ما حدث داخل العرض أقرب للشكل اليوناني، فالعرض بدأ وانتهى بالجملة نفسها، وكأن القدر يقود البطل لمساره وهو قتل حميدة، وهذا مناقض تماما لقصة نجيب محفوظ، ولكن المخرج تأثر كثيرا بالفيلم السينمائي للمخرج وحيد حامد.

من جانبه أشار الناقد أحمد خميس إلى أن هناك بعض السلبيات بالعرض، منها المعارك التي بدت بأنها تكلفت ميزانية ضخمة والمعروف أن نوادي المسرح تقدم عروضا بالإمكانات المتاحة، ويمكننا القول بأن العرض في مجمله جيد، ويليق بالفرق القومية، كما أثنى في ختام حديثه على أداء فريق العمل، وحسن اختيار الموسيقى والأغاني، وكذلك الرقصات التي قال وصفها بأنها "متميزة".