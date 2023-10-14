دورى الجمهورية.. إسماعيلى ٢٠٠٥ يتفوق على انبى بثلاثية نظيفة

فاز فريق الاسماعيلى مواليد ٢٠٠٥ على نظيره انبى بثلاثية نظيفة فى المبارة التى جمعتهما عصر اليوم ، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دورى الجمهورية.

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وبهذة النتيجة يرتفع رصيد الفريق للنقطة الحادية عشر ، أحرز أهداف الفريق الثلاثى يوسف حسين و محمد عمرو و مهند عبدالعاطي .



بدأ بتشكيل الدراويش اللقاء بتشكيل مكون من .. محمد عبد الفتاح حارس مرمى

خط الدفاع : محمد عاطف و حمادة صلاح و عمر طارق و محمد عمرو

خط الوسط : عبد الرحمن كتكوت(مهند عبد العاطى ) و عبده اللول (محمود حجازى ) و عمر القط (يوسف تامر ) و هانى بطرس

خط الهجوم : يوسف حسين (عبد الله هشام ) و محمود ابراهيم سنجاري (محمد أسامة )

ويتكون الجهاز الفنى من ايمن خليل مديرا فنيا وشريف عماره مدرب عام و مودى سعدالله مدرب و صلاح حسن مدرب حراس المرمى و ابراهيم ابو المجد اخصائى علاج طبيعى ومحمد نجيب إدارى الفريق .

وشهدت المباراة حضور محمود جابر رئيس قطاع الناشئين وأشرف خضر نائب رئيس القطاع وشوقى عوض ومحمد جمال

اعضاء مجلس إدارة النادى