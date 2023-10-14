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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

دورى الجمهورية.. إسماعيلى ٢٠٠٥ يتفوق على انبى بثلاثية نظيفة

الاسماعيلي
الاسماعيلي

فاز فريق الاسماعيلى مواليد ٢٠٠٥ على نظيره انبى بثلاثية نظيفة فى المبارة التى جمعتهما عصر اليوم  ، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دورى الجمهورية.

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وبهذة النتيجة يرتفع رصيد الفريق للنقطة الحادية عشر  ، أحرز أهداف الفريق  الثلاثى يوسف حسين و محمد عمرو و مهند عبدالعاطي .


بدأ بتشكيل الدراويش اللقاء بتشكيل مكون من .. محمد عبد الفتاح حارس مرمى

خط الدفاع : محمد عاطف و حمادة صلاح و عمر طارق و محمد عمرو

خط الوسط : عبد الرحمن كتكوت(مهند عبد العاطى )  و عبده اللول (محمود حجازى ) و عمر القط (يوسف تامر )  و هانى بطرس

خط الهجوم : يوسف حسين (عبد الله هشام ) و محمود ابراهيم سنجاري (محمد أسامة )

ويتكون الجهاز الفنى من ايمن خليل مديرا فنيا وشريف عماره مدرب عام و مودى سعدالله مدرب و صلاح حسن مدرب حراس المرمى و ابراهيم ابو المجد اخصائى علاج طبيعى ومحمد نجيب إدارى الفريق .

وشهدت المباراة حضور محمود جابر رئيس قطاع الناشئين وأشرف خضر نائب رئيس القطاع وشوقى عوض ومحمد جمال 
اعضاء مجلس إدارة النادى 

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