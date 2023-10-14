دورى الجمهورية.. إسماعيلى ٢٠٠٥ يتفوق على انبى بثلاثية نظيفة
فاز فريق الاسماعيلى مواليد ٢٠٠٥ على نظيره انبى بثلاثية نظيفة فى المبارة التى جمعتهما عصر اليوم ، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دورى الجمهورية.
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وبهذة النتيجة يرتفع رصيد الفريق للنقطة الحادية عشر ، أحرز أهداف الفريق الثلاثى يوسف حسين و محمد عمرو و مهند عبدالعاطي .
بدأ بتشكيل الدراويش اللقاء بتشكيل مكون من .. محمد عبد الفتاح حارس مرمى
خط الدفاع : محمد عاطف و حمادة صلاح و عمر طارق و محمد عمرو
خط الوسط : عبد الرحمن كتكوت(مهند عبد العاطى ) و عبده اللول (محمود حجازى ) و عمر القط (يوسف تامر ) و هانى بطرس
خط الهجوم : يوسف حسين (عبد الله هشام ) و محمود ابراهيم سنجاري (محمد أسامة )
ويتكون الجهاز الفنى من ايمن خليل مديرا فنيا وشريف عماره مدرب عام و مودى سعدالله مدرب و صلاح حسن مدرب حراس المرمى و ابراهيم ابو المجد اخصائى علاج طبيعى ومحمد نجيب إدارى الفريق .
وشهدت المباراة حضور محمود جابر رئيس قطاع الناشئين وأشرف خضر نائب رئيس القطاع وشوقى عوض ومحمد جمال
اعضاء مجلس إدارة النادى