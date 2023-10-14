اقرأ غدًا بالوفد.. 4 متنافسين على منصب رئيس الجمهورية وغدًا إعلان القائمة المبدئية

تنشر جريدة الوفد الورقية اليومية في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "4 متنافسين على منصب رئيس الجمهورية بينهم الدكتور عبدالسند يمامة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

تشكيل اللجنة الانتخابية لرئيس الوفد في السباق الرئاسي

عبدالسند يمامة: ساعة الصفر أوشكت لبدء ماراثون الانتخابات وتحقيق طموحات المصريين

الوفد حزب عريق يسطر أبناؤه مستقبلًا باهرًا للوطن والمواطن

4 متنافسين على منصب رئيس الجمهورية وغدًا إعلان القائمة المبدئية

د. وجدي زين الدين يكتب: الاجتياح البري لغزة وورطة الحكومة الإسرائيلية

إسرائيل تواصل ذبح الشعب الفلسطيني

13 ألف شهيد ومصاب ومخطط التهجير نكبة ثانية

اتفاق مصر وتركيا على تكثيف الجهود لوقف العدوان على غزة

تحذير عربي من دعوة جيش الاحتلال للقطاع بالإخلاء

خفض أسعار 7 سلع غذائية تنفيذًا لمبادرة الحكومة و"آمنة" يوجه بمراقبة الأسواق