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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ساليتي يعلن تشكيل إيطاليا أمام مالطة بتصفيات يورو 2024

سباليتي
سباليتي

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا عن تشكيل الأزوري استعدادا لمواجهة مالطا بعد قليل، والتي تجمع بينهما في الجولة السابعة من دور المجموعات من تصفيات كأس أمم أوروبا، “يورو 2024”.

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شهد التشكيل الأساسي تواجد بيراردي، ومويس كين، وباريلا في تشكيلة المنتخب الإيطالي.

جاء تشكيل منتخب إيطاليا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: دوناروما.

في الدفاع: ماتيو دارميان، مانشيني، أليساندرو باستوني، فيدريكو ديماركو

في الوسط: نيكولو باريلا، مانويل لوكاتيلي، دافيدي فراتيشي

في الهجوم: دومينيكو بيراردي، راسبادوري، مويس كين.

يحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث برصيد سبع نقاط، بعد مرور 4 مباريات، فيما يتصدر المنتخب الإنجليزي برصيد 13 نقطة خلفه أوكرانيا بـ 10 نقاط، ومالطة متذيلا دون أي نقاط.

ويملك منتخب إيطاليا العديد من الإصابات داخل صفوفه على رأسها فيديركيو كييزا، فيما ترك نيكولو زانيولو وساندرو تونالي المعسكر الخميس بسبب التحقيق معهما في قضية مراهنات على المباريات الرياضية.

ويتخلف تشيرو إيموبيلي مهاجم منتخب إيطاليا للإصابة ليقرر المدرب استدعاء ستيفان الشعراوي، ليعزّز صفوف حامل لقب كأس أوروبا الذي فشل في الصعود إلى النسختين الأخيرتين من كأس العالم.

 

 

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