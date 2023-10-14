فرع "ماكدونالدز" البحرين يتبرع بـ100 ألف دولار لإغاثة شعب غزة

مطاعم ماكدونالدز تواجه أزمة كبيرة مع شعوب الوطن العربي، وذلك بعد تبرع “ماكدونالدز” في إسرائيل لقوات الاحتلال الإسرائيلي والتي شن خلال الفترة الحالية رشقات من الصواريخ والقصف بالطيران والمدفعية على عدد من المناطق في قطاع غزة، ومع انتشار مجموعة من الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي “توضح دعمها الكامل للكيان الصهيوني زادت أزمة ”ماكدونالدز".

مطاعم ماكدونالدز تواجه أزمة كبيرة

ومن جانبه، أعلن “ماكدونالدز” البحرين التبرع بمبلغ 100 الف دولار للمساهمة في جهود إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، جراء العملية العسكرية والقصفات المستمرة التي يتعرض لها خلال الفترة الماضية، وتتم عملية ارسال التبرعات بالتنسيق مع الجهات الرسمية في البحرين.

وتابع: “بالإشارة إلى خبر تبرع وكيل ماكدونالدز في اسرائيل بوجبات.. نؤكد على انه كان قرارا وتصرفا فرديا من قبلهم، ولا دور ولا علاقة لشركة ماكدونالدز العالمية او لنا او لأي وكيل لها في اي دولة اخرى بذلك، لا بشكل مباشر او غير مباشر”.

وشددت ماكدونالدز البحرين، على التعاطف الانساني الكبير مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مضيفًا: “ولا نقبل المزايدة على عروبتنا ووطنيتنا والتزامنا تجاه مجتمعنا البحريني الغالي ومبادئه وقيمه الساميه.. نؤكد دائماً بأن مسؤوليتنا تنحصر فقط ضمن حدود مملكتنا الغاليه”.

وكان قد تم تداول صور للمطعم وهو يقوم بتوزيع وجبات مجانية لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد عملية طوفان الأقصى والهجمات الإرهابية التي شنوها على مواطنين غزة راح ضحيتها آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشباب وكبار السن، والأمر الذي تسبب في غضب ملايين من الشعب العربي معلنين مقاطعتهم للمنتج.