معتز القيعي يكشف لـ"الوفد" دليل الأمهات الأمثل للتعامل مع الأطفال بأسلوب حياة صحي

يشعر أغلب الآباء والأمهات في أوقات كثيرة بالحيرة والتوتر خلال رحلة بحثهم عن السّبيل الأمثل لتأديب طفلهم، حيث يحتاج التعامل مع الأطفال إلى تفهم سيكولوجية كل طفل وعدم فرض أو منع نوعية معينة من الطعام عليه وكذلك الرياضة وكل هواية يفضلون ممارستها.

نصائح مهمة للتعامل مع الأطفال بأسلوب حياة صحي

نصائح مهمة للتعامل مع الأطفال بأسلوب حياة صحي

وفي هذا الصدد، حدد د. معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، لبوابة "الوفد" الإلكترونية، بعض النقاط المهمة التي يجب على جميع الأمهات والآباء اتباعها للتعامل مع الأطفال بأسلوب حياة صحي يساعدهم على تربيتهم بشكل مثالي، والتي نستعرضها فيما يلي:

نصائح مهمة للتعامل مع الأطفال بأسلوب حياة صحي

1- إخفاء الخضروات داخل عصائر الفواكه الطازجة.

2- إخفاء الخضروات أثناء صُنع عجينة المكرونة منزليًا أو عجينة البيتزا مثل: "السبانخ أو الخضروات الورقية"، مما يعطيها لون جذاب، كما يمكن إستخدام الجزر والبنجر أيضًا.

نصائح مهمة للتعامل مع الأطفال بأسلوب حياة صحي

3- صُنع حلويات صحية مثل: "جيلي البرتقال أو الليمون أو الكركديه بإستخدام الجيلاتين الخام والفواكه الطازجة وعسل النحل بدلاً من السكر الأبيض، كما يمكن صنع كيك الشوفان وكوكيز الشوفان وبسكويت الشوفان والبناكوتا، التي يضاف اليها جيلاتين بديلاً عن المهلبية التقليدية التي يضاف إليها نشا.

4- السماح للطفل بتناول بعض الأكلات المحببة إليه وغير الصحية مرة كل أسبوع.

نصائح مهمة للتعامل مع الأطفال بأسلوب حياة صحي

5- إختيار سناك صحي للطفل مثل: "المكسرات ورقائق الشوفان المخبوز والفيشار والذرة بديلاً عن رقائق البطاطس المقلية المعلبة واختيار الشوكولاتة الداكنة بدلاً من الشوكولاتة بالحليب، ولكن يجب ترك الطفل أن يقرر بنفسه الأختيار الصحي وتركه يقوم بالشراء بنفسه لإشباع هذه الرغبة بداخله.

6- إمتناع الأم عن إتباع أسلوب منع العناصر الضارة و إختيار بنفسها الأطعمة دون الرجوع للطفل، لأن ذلك يولد العند لدى الطفل، لذا من الأفضل التحدث معه عن أضرار الطعام غير الصحي مثل أضرار الخبز الأبيض واعطائه حرية اختيار أي بدائل صحية أخري بنفسه، مثل: "البطاطس أو التوست البني أو الخبز البلدي".

نصائح مهمة للتعامل مع الأطفال بأسلوب حياة صحي

7- إبتكار الأم خلال تحضير الأكلات الصحية ومشاركة الطفل في طهيها معها وهو مايجعله متحمس لتناولها.

8- إستخدام أسلوب الثواب والعقاب، ففي حالة التزام الطفل بالاختيارات الصحية لمدة أسبوع تكون له مكافئة ويجب إختيار مكافئة غير الطعام مثل شراء لعبة أو التنزه في مكان أو مقابلة أصدقائه الأطفال.

نصائح مهمة للتعامل مع الأطفال بأسلوب حياة صحي

9- تعويد الطفل على ممارسة الرياضة بإنتظام، ويجب أن يختار نوع الرياضة بنفسه لتحفيزه على الإلتزام والاستمرار فيها.

10- لا بأس بتغيير الرياضة في حالة عدم ارتياح الطفل لنوعها أو حتى للمدرب، ويمكن السماح للطفل بتجربة أكثر من نوع من الرياضة قبل الإستقرار على النوع الذي سوف يستمر به.