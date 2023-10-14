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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إصابة لاعب إيطاليا تجعله خارج معسكر أكتوبر

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

خرج ماتيا زاكايني مهاجم إيطاليا من قائمة الأزوري استعدادا لمواجهة مضيفه إنجلترا المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في تصفيات كأس أمم أوروبا لعام 2024.

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وكشف الاتحاد الإيطالي أنه بعد الفحوصات الطبية التي أجريت الجمعة والسبت، في مركز كوفرتشانو الوطني، ظهر أن اللاعب زاكايني غير قادر على الاستمرار مع المجموعة لخوض مباراة الثلاثاء المقرر لها في لندن.
ولم يذهب زاكايني صاحب الـ28 عاما مع المنتخب إلى باري استعدادا لمباراة مالطا المقرر لها بعد قليل ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أوروبا.
ولم يوضح الاتحاد الإيطالي إذا كان لوتشيانو سباليتي المدير الفني للأزوري سيستدعي لاعبا آخر بدلا من زاكايني أم لا.
ويملك منتخب إيطاليا العديد من الإصابات داخل صفوفه على رأسها فيديركيو كييزا، فيما ترك نيكولو زانيولو وساندرو تونالي المعسكر الخميس بسبب التحقيق معهما في قضية مراهنات على المباريات الرياضية.
ويتخلف تشيرو إيموبيلي مهاجم منتخب إيطاليا للإصابة ليقرر المدرب استدعاء ستيفان الشعراوي، ليعزّز صفوف حامل لقب كأس أوروبا الذي فشل في الصعود إلى النسختين الأخيرتين من كأس العالم.
 

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