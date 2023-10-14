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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ناجلسمان يكشف موقف كيميتش من خوض مواجهة أمريكا وألمانيا

كيمتش وناجلسمان
كيمتش وناجلسمان

كشف الجهاز الفني للمنتخب الألماني بقيادة يوليان ناجلسمان، عن موقف اللاعب جوشوا كيميتش، من خوض ودية أمريكا.

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موعد مباراة مصر والجزائر الودية استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الألماني مواجهة قوية أمام أمريكا في المباراة التي تنطلق في العاشرة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وأكد ناجلسمان أن كيميتش يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، كما أنه لن يكون موجود خلال مواجهة أمريكا اليوم.

وشدد على أن الجهاز الطبي قام بعزل اللاعب حتى لا تنتقل العدوى لأي لاعب اَخر خلال الفترة المقبلة.

تصريحات ناجلسمان

تحدث ناجلسمان في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورت"، حيث قال: "كيميتش سيغيب عن مواجهة أمريكا، فهو لن يكون قادرًا على اللعب، خاصة بعد سوء حالته الصحية بسبب نزلة البرد القوية التي تعرض لها في وقت سابق من اليوم".

وتابع: "اللاعب يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، كما أتمنى عدم انتقال العدوى لأي شخص آخر، لهذا قمنا بعزله عن باقي الفريق".

الجدير بالذكر أن المدرب الألماني سيكون لديه قائمة مكونة من 25 لاعبًا، حيث سيكونون متاحين أمام ناجلسمان خلال مواجهة أمريكا الودية.

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