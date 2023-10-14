مانشستر يونايتد يوافق على رحيل مارسيال في الشتوية

وافق الفريق الاول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بقيادة المدرب الهولندي إيريك تين هاج، على رحيل اللاعب الفرنسي أنطوني مارسيال، خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل 2024.

مانشستر يونايتد يوافق على رحيل مارسيال

ينتهي عقد مارسيال مع مانشستر يونايتد في 30 يونيو 2024، ويتبقى له نصف الموسم الجاري على نهاية تعاقده بشكل نهائي مع اليونايتد.

وافق الجهاز الفني للمدرب إيريك تين هاج على رحيل لاعبه بسبب عدم الحاجة الفنية له خلال الموسم الحالي، وطلبه من الجهاز الإداري توفير بديل لدعم مركز الهجوم لتعويض الإصابات التي ضربت صفوف الفريق، بالإضافة إلى اللاعبين الراحلين.

شارك أنطوني مارسيال في 9 مباريات في الموسم الحالي بمختلف المسابقات مع مانشستر يونايتد بمعدل 275 دقيقة وسجل خلال تلك الفترة هدف وحيد وصنع أخر، ولم يكن ضمن القوام الأساسي في عد كبير من المباريات.

يعتبر رحيل مارسيال بسبب الإصابات، وحتى الآن لم يتلقى صاحب الـ 27 عام أي عرض من أي فريق أو وجود اهتمام كبير من جانب الأندية الأوروبية أو حتى الآسيوية.