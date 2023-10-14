غزة حصار وترحيل (نزوح ٥٠٠ ألف في غزة)

معاناة كبيرة يشهدها سكان قطاع غزة خلال الفترة الحالية، وذلك بداية من يوم السبت الماضي، من خلال بداية القصف الإسرائيلي على عدد من المناطق في قطاع غزة، كرد من الاحتلال الإسرائيلي من الضربة التي قامت بها المقاومة الفلسطينية واختراق السياج الحاجز بين مستوطنات إسرائيلية وغزة، وأسر عدد من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتستمر المعاناة طوال هذا الأسبوع لما تتعرض له قطاع غزة من رشقات الصواريخ والتي دمرت المنازل والمساجد وعدد من المناطق الاستراتيجية في قطاع غزة، مع قطع الكهرباء والمياه والانترنت وعدم الإمداد بالوقود، هذا ما جعل قطاع غزة بين حالتين إما الحصار أو الموت.

حصار كبير وصل لأكثر من 6 أيام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مع منع وصول الامدادات والمساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينين في غزة، وليس الحصار فقط، إلا أن هناك الآن عمليات ومطالب بالترحيل والنزوح من الأبنية والسكنات في غزة.

وفي هذا الإطار، وعن عمليات النزوح المستمرة لسكان غزة إلى المباني والأبنية الرسمية التابعة للمؤسسات الدولية العاملة في غزة، في احتمالية أن تكون هذه الأماكن أكثر آمن له ولعائلتهم، وبحسب بيانات منظمتي يونسيف وأوتشا الدوليتين تشير إلى أعداد تناهز النصف مليون إنسان نزحوا داخل غزة هربًا من الموت أو استهداف المنازل بالغارات الحربية منذ بدء العدوان قبل أسبوع.

وتصعيد كبير تشهدها العملية العسكرية في قطاع غزة خلال الفترة الحالية وبداية من السبت الماضي، ومن خلال عدد الضحايا فإن المدنيين هم الهدف الأول لقوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال شن هجمات وقصف بالطيران الحربي وبالصواريخ على عدد من المناطق في غزة.

العملية العسكرية في قطاع غزة:

ومشاهد وصور قتل الأطفال في غزة، هي التي تسيطر على المشهد الآن وذلك عقب مرور أسبوع على العملية العسكرية، والتي بدأت في صباح يوم السبت الماضي باختراق المقاومة الفلسطينية للسياج الحدودي بين غزة وعدد من المستوطنات الإسرائيلية، حيث إن هذه الضربة كانت شديدة القوة للمقاومة الفلسطينية وكتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، في عملية تم فيها أسر عدد من قوات الاحتلال الإسرائيلي وتوجيه الضربات القوية إلى عدد من المناطق بالمستوطنات الإسرائيلية.

ولكن تزداد كل يوم معاناة المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ في غزة، جراء ما تتعرض لها المناطق من القصف الشديد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي لا يتوقف أي ثانية.