عاجل
أحمد موسى: شائعات تحريض تحرك الجيش المصري بشأن غزة خطيرة جيش الاحتلال يعلن مقتل 279 جنديا منذ اندلاع الهجمات
السبت 14 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تدمير جزء كبير من مركز المراقبة والرصد لجيش الاحتلال بمزارع شبعا

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية

 

أعلن حزب الله اللبناني تدمير جزء كبير من مركز للمراقبة والرصد تابع للجيش الإسرائيلي في منطقة بركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وذلك في ثاني استهداف من قبل الحزب لمراكز عسكرية إسرائيلية اليوم السبت.

txt

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُواجه مشكلة كبيرة لم تكن بالحسبان

txt

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُلقي قنابل مُضيئة في أجواء الحدود اللبنانية

وأضاف الحزب في بيان له اليوم، أن عددا من عناصره هاجموا مركزاً للمراقبة والرصد تابعاً لقوات الاحتلال في بركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتم إصابة المركز وتدمير جزء كبير من تجهيزاته الفنية والتقنية.

وكان الحزب قد استهدف في وقت سابق اليوم 5 مواقع تابعة لإسرائيل بصواريخ موجهة وقذائف هاون، مؤكدا إصابة الأهداف إصابات دقيقة ومباشرة.

وأكد الحزب أن عناصره قامت بمهاجمة مواقع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وهي الرادار ورويسات العلم والسماقة وزبدين ورمثا. 

وفي سياق متصل قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت إن الولايات المتحدة تعمل مع حكومات إسرائيل ومصر والأردن والأمم المتحدة؛ لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف تدفق المساعدات إلى غزة، والدعوة إلى احترام قانون الحرب.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد عقب لقائه بوزير الخارجية السعودية، فيصل بن فرحان، أهمية الحفاظ على المساعدات الإنسانية في غزة ومنع سقوط ضحايا من المدنيين، من خلال إنشاء مناطق آمنة داخل غزة.

وكان بايدن قد قال الجمعة إن "الاستجابة بشكل عاجل للأزمة الإنسانية في غزة تشكل أيضا أولوية" له بعد القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع الفلسطيني..

 

مواد متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُواجه مشكلة كبيرة لم تكن بالحسبان

استشهاد "فلسطينية" برصاص جيش الاحتلال

جيش الاحتلال: سقوط صاروخ أطلق من غزة بين القدس وتل أبيب

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستدعي 300 ألف جندي احتياطي

جيش الاحتلال يعلن استعادة السيطرة على التجمعات السكانية بمحيط غزة
الجريدة الورقية