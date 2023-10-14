تدمير جزء كبير من مركز المراقبة والرصد لجيش الاحتلال بمزارع شبعا

أعلن حزب الله اللبناني تدمير جزء كبير من مركز للمراقبة والرصد تابع للجيش الإسرائيلي في منطقة بركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وذلك في ثاني استهداف من قبل الحزب لمراكز عسكرية إسرائيلية اليوم السبت.

وأضاف الحزب في بيان له اليوم، أن عددا من عناصره هاجموا مركزاً للمراقبة والرصد تابعاً لقوات الاحتلال في بركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتم إصابة المركز وتدمير جزء كبير من تجهيزاته الفنية والتقنية.

وكان الحزب قد استهدف في وقت سابق اليوم 5 مواقع تابعة لإسرائيل بصواريخ موجهة وقذائف هاون، مؤكدا إصابة الأهداف إصابات دقيقة ومباشرة.

وأكد الحزب أن عناصره قامت بمهاجمة مواقع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وهي الرادار ورويسات العلم والسماقة وزبدين ورمثا.

وفي سياق متصل قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت إن الولايات المتحدة تعمل مع حكومات إسرائيل ومصر والأردن والأمم المتحدة؛ لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف تدفق المساعدات إلى غزة، والدعوة إلى احترام قانون الحرب.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد عقب لقائه بوزير الخارجية السعودية، فيصل بن فرحان، أهمية الحفاظ على المساعدات الإنسانية في غزة ومنع سقوط ضحايا من المدنيين، من خلال إنشاء مناطق آمنة داخل غزة.

وكان بايدن قد قال الجمعة إن "الاستجابة بشكل عاجل للأزمة الإنسانية في غزة تشكل أيضا أولوية" له بعد القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع الفلسطيني..