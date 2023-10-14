المنتخب الأوليمبي يؤدي تدريبه الأول فى طشقند وسط أجواء باردة

أدي المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تدريبه الاول وسط أجواء باردة وممطرة تحت قيادة مديره الفني البرازيلى روجيرو ميكالى استعدادا للقاء ودى مهم وقوى أمام نظيره اوزبكستان الاثنين فى طشقند .

اقرأ أيضًا..

وتأتي التجربة الاوزبكية فى إطار سلسلة مباريات ودية يجريها المنتخب الأوليمبي استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، وكان آخرها الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت المنتخبين باستاد المقاولون العرب قبل 24 ساعة من السفر إلى أوزبكستان.

وقام ميكالى بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين ، مجموعة قامت بالتدريب على بعض الجمل الفنية وقادها البرازيلى تياجو المدرب العام وساعده ليوناردو مدرب الأحمال ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ، واحمد شوقي أخصائي التدليك .. بينما خاضت المجموعة الثانية تدريبات استشفائية طبقا لبرنامج متفق عليه مع ميكالى وقام بتنفيذه د.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وساعده احمد عبد الحكيم أخصائي التأهيل .

شهد التدريب الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب ورئيس البعثة فى طشقند، ومحمود حرب المدير الإداري الذى رتب للمعسكر بسفره المبكر ومعاينته الميدانية للملاعب والإقامة وهو الأمر الذى سهل الكثير على أفراد البعثة .

وكانت بعثة المنتخب قد وصلت فى ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت بعد رحلة طويلة من القاهرة إلى طشقند تخللها ترانزيت فى دبي .