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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تفاصيل إصابة كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد

كاسيميرو
كاسيميرو

أعلن نادي مانشستر يونايتد اليوم السبت عن تفاصيل إصابة لاعبه البرازيلي كاسيميرو لاعب الشياطين الحُمر في مباراة منتخب بلاده مع فنزويلا ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية.
 

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كشف مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي، أن كاسيميرو تعرض لكدمة خفيفة في تعادل السامبا مع فنزويلا بهدف لكلاهما يوم أمس الجمعة، ليترك الملعب قبل نهاية اللقاء بدقائق .

وصرح فرناندو دينيز مدرب البرازيل حول إصابة كاسيميرو، أن اللاعب طلب الخروج بعد تعرضه لكدمة في الكاحل، دون أن يشير إلى موقفه من المشاركة.

ويستعد البرازيل لمواجهة أوروجواي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات تصيفات كأس أمريكا الجنوبية.

ويأتي منتخب السامبا في المركز الثاني في ترتيب مجموعته بتصفيات أمريكا الجنوبية، ويملك في رصيده 7 نقاط، بفارق نقطتين عن الأرجنتين صاحبة الصدارة بعد مرور 3 جولات.

ويتابع مانشستر يونايتد حالة لاعبه كاسيميرو لمعرفة مدى جاهزيته للمشاركة أمام شيفيلد يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، المقرر له يوم السبت المقبل.
 

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الجريدة الورقية