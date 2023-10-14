السفارة الروسية في تل أبيب: مقتل 16 روسيًا وفقدان 8 آخرين

أعلنت السفارة الروسية في تل أبيب، اليوم السبت، مقتل 16 مواطنًا روسيًا يحملون الجنسية الإسرائيلية وفقدان 8 آخرين، وأن روسيًا واحدًا على الأقل بين الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وجاء في بيان للسفارة الروسية بتل أبيب: "يؤسفنا الإعلان أنه وفقًا للسلطات الإسرائيلية، بلغ عدد القتلى من مواطني روسيا الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية 16 شخصًا حتى ظهر الـ14 من أكتوبر بتوقيت موسكو".

وأضافت السفارة أن مواطنًا روسيًا بين أسرى إسرائيل لدى حماس".

وأشارت إلى أن ثمانية مواطنين روس أدرجوا على قوائم المفقودين التي قدمها الجانب الإسرائيلي.

وفي سياق متصل ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية صدت هجومًا أوكرانيًا، وهزمت القوة البشرية ومعدات القوات الأوكرانية بالقرب من أندرييفكا وكليششيفكا وكورديوموفكا ومارينكا.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن بيان وزارة الدفاع الروسية"في منطقة دونيتسك، صدت المجموعة القتالية الجنوبية هجومًا للقوات الروسية وهزمت الأفراد والمعدات الأوكرانية في مناطق مستوطنات أندرييفكا وكليششيفكا وكورديوموفكا ومارينكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذه المنطقة ما يصل إلى 185 جنديًا".

وأضافت الوزارة أن القوات الأوكرانية فقدت أيضا ثلاث مركبات قتالية مدرعة ومركبتين ونظام مدفعية أمريكي من طراز إم 777 ومدافع هاوتزر من طراز د20 وأنظمة مدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا و جفودتسيكا ومحطة حرب إلكترونية من طراز بوكوفيل.