بطاقة GeForce Now من NVIDIA تكلف المزيد

قد تضطر إلى دفع المزيد مقابل خدمة الألعاب السحابية من NVIDIA بدءًا من 1 نوفمبر.

قد رفعت الشركة أسعار الاشتراك في GeForce Now في كندا وأوروبا "لحساب زيادة تكاليف التشغيل في تلك المناطق".

على وجه الدقة، إذا كنت تدفع بالدولار الكندي، أو الجنيه الاسترليني، أو اليورو، أو الكرونة السويدية، أو الكرونة النرويجية، أو الكرون الدانماركي، أو الكرون التشيكي، أو الزلوتي البولندي، فتوقع أن تتعرض لتعديلات الأسعار في الشهر المقبل.

في كندا، على سبيل المثال، تبلغ تكلفة فئة الأولوية البالغة 10 دولارات 14 دولارًا شهريًا.

وفي الوقت نفسه، فإن المستوى النهائي، الذي يمنحك الوصول إلى الخوادم المزودة بوحدات معالجة الرسومات RTX 4080، ولعب بمعدل 240 إطارًا في الثانية والدعم الكامل لتتبع الأشعة القائم على الأجهزة، سيكلف 6 دولارات إضافية بسعر 26 دولارًا شهريًا.

إذا كنت في المملكة المتحدة، فسيتعين عليك دفع 2 جنيهًا إسترلينيًا إضافيًا مقابل طبقة UItimate. إنها أيضًا 2 يورو إضافية إذا كنت تدفع باليورو. كما ترون، يعتمد المبلغ الذي سيتعين عليك إضافته على منطقتك، ولكن هناك طريقة لتثبيت السعر الحالي للخدمة لنصف العام القادم: ما عليك سوى الدفع مقابل عضوية لمدة 6 أشهر قبل الأول من نوفمبر. لاحظ ذلك أن العضوية النهائية لمدة 6 أشهر ستكلف 40 دولارًا إضافيًا في كندا و20 جنيهًا إسترلينيًا أكثر في المملكة المتحدة عندما تدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ الشهر المقبل.

يمكنك أيضًا شراء بطاقات هدايا العضوية خلال الأسبوعين المقبلين بأسعارها الحالية. تقول NVIDIA إنها ستقوم بتعديل أسعار بطاقات الهدايا بعد الأول من نوفمبر أيضًا، ولكنها ستحترم البطاقات التي تم شراؤها قبل ذلك حتى لو تم استردادها في وقت لاحق. إذا انضممت إلى الخدمة مبكرًا وكنت عضوًا "مؤسسًا"، فلا تقلق - فارتفاع الأسعار لا ينطبق عليك، ويمكنك الاستمرار في دفع أسعارك الحالية.