تحذير ليوتيوب لمراقبة محتوى الحرب بين الاحتلال وحماس

أرسل مفوض الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، رسائل تحذيرية إلى المنصات الإلكترونية، لتذكيرها بواجبها في معالجة المعلومات المضللة المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وحماس. الآن كتب بريتون خطابًا موجهًا إلى الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet، ساندر بيتشاي، يذكره فيه "بالالتزامات الدقيقة للشركة فيما يتعلق بالإشراف على المحتوى بموجب قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي". على وجه التحديد، يطلب بريتون من شركة Alphabet أن تكون "يقظة للغاية" عندما يتعلق الأمر بالمحتوى المرتبط بإسرائيل وحماس المنشور على موقع YouTube.

وقال إن المفوضية الأوروبية تشهد "تصاعدًا في المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة" التي يتم نشرها عبر منصات معينة، وأخبر بيتشاي أن شركة Alphabet ملزمة بحماية الأطفال والمراهقين من "المحتوى العنيف الذي يصور أخذ الرهائن ومقاطع الفيديو المصورة الأخرى". كما حذر بريتون بيتشاي من أنه إذا تلقت شركة Alphabet إشعارات بشأن محتوى غير قانوني من الاتحاد الأوروبي، فيجب عليها الرد في الوقت المناسب. أخيرًا، ذكّر الرئيس التنفيذي بأنه يجب على الشركة أن يكون لديها إجراءات تخفيف لمعالجة "الخطاب المدني الناشئ عن المعلومات المضللة". ويجب على خدمة مشاركة مقاطع الفيديو أيضًا التمييز بشكل مناسب بين مصادر الأخبار الموثوقة والدعاية الإرهابية والمحتوى الذي تم التلاعب به، مثل مقاطع الفيديو الخادعة.

وقال المتحدث باسم يوتيوب، آيفي تشوي، لموقع The Verge، إن الخدمة "أزالت عشرات الآلاف من مقاطع الفيديو الضارة وأغلقت مئات القنوات" في أعقاب الهجمات في إسرائيل و"الصراع الدائر الآن في إسرائيل وغزة". وأضافت أن أنظمة المنصة "تستمر في ربط الأشخاص بأخبار ومعلومات عالية الجودة". وقالت أيضًا إن فرق يوتيوب "تعمل على مدار الساعة لمراقبة اللقطات الضارة وتظل يقظةً لاتخاذ الإجراءات بسرعة إذا لزم الأمر بشأن جميع أنواع المحتوى، بما في ذلك الفيديوهات القصيرة والبث المباشر".

وكان بريتون هو نفسه المسؤول الذي سبق أن أرسل إلى إيلون ماسك رسالة "عاجلة" حول انتشار معلومات مضللة على X وسط الحرب بين إسرائيل وحماس. ودعا إلى انتشار "الصور والحقائق المزيفة والمتلاعب بها المتداولة على (المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر) في الاتحاد الأوروبي، مثل الصور القديمة المعاد توظيفها للنزاعات المسلحة غير ذات الصلة أو اللقطات العسكرية التي نشأت بالفعل من ألعاب الفيديو". نشرت الرئيس التنفيذي لشركة X، ليندا ياكارينو، رد الشركة في اليوم التالي، مدعية أنها أزالت أو صنفت "عشرات الآلاف من أجزاء المحتوى" وحذفت مئات الحسابات التابعة لحماس من المنصة. ومع ذلك، لا يزال الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا في قضية X بسبب الاعتدال الباهت للمحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة المتعلقة بالحرب.

كما أرسل مفوض الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى ميتا خطابًا صارمًا، أعرب فيه عن مخاوف مماثلة بشأن المعلومات الخاطئة على منصاتها. ردت ميتا بالقول إن "فرق الخبراء من جميع أنحاء شركة [ts] تعمل على مدار الساعة لمراقبة منصاتها مع حماية قدرة الأشخاص على استخدام تطبيقاتها لتسليط الضوء على التطورات المهمة التي تحدث على أرض الواقع". أرسل بريتون إلى TikTok خطابًا حول المعلومات المضللة المنتشرة على منصته المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وحماس أيضًا، مما أعطى الشركة 24 ساعة لشرح كيفية امتثالها لقانون الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى مطالبة يوتيوب بمراقبة المعلومات المضللة بين إسرائيل وحماس عن كثب، تناول بريتون أيضًا مسألة المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات في رسالته. ويطلب من الخدمة إخطار فريقه بالإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من التزييف العميق "في ضوء الانتخابات المقبلة في بولندا وهولندا وليتوانيا وبلجيكا وكرواتيا ورومانيا والنمسا، وانتخابات البرلمان الأوروبي".