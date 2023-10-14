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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا: التصدي لهجوم على دونيتسك وسقوط 185 جنديًا أوكرانيًا

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

 ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية صدت هجومًا أوكرانيًا، وهزمت القوة البشرية ومعدات القوات الأوكرانية بالقرب من أندرييفكا وكليششيفكا وكورديوموفكا ومارينكا.

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 ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن بيان وزارة الدفاع الروسية"في منطقة دونيتسك، صدت المجموعة القتالية الجنوبية هجومًا للقوات الروسية وهزمت الأفراد والمعدات الأوكرانية في مناطق مستوطنات أندرييفكا وكليششيفكا وكورديوموفكا ومارينكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذه المنطقة ما يصل إلى 185 جنديًا.

 وأضافت الوزارة أن القوات الأوكرانية فقدت أيضًا ثلاث مركبات قتالية مدرعة ومركبتين ونظام مدفعية أمريكي من طراز إم 777 ومدافع هاوتزر من طراز د20 وأنظمة مدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا و جفودتسيكا ومحطة حرب إلكترونية من طراز بوكوفيل.

 

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