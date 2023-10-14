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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مواعيد مباريات "طائرة الزمالك" في الدور التمهيدي لبطولة الدوري

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك

أعلن الاتحاد المصرى للكرة الطائرة جدول مباريات الفريق الأول بنادي الزمالك في الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

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ويقع طائرة الزمالك في المجموعة الأولى بجانب كل من: ألعاب دمنهور والطيران ومصر للبترول والداخلية والصيد.

وجاءت مواعيد مواجهات الفارس الأبيض في تمهيدي الدوري كالتالي:

 

الجولة الأولى:

السبت

18/11/2023

الزمالك وألعاب دمنهور

على صالة الزمالك.

الجوله الثانية:

الثلاثاء

21/11/2023

الزمالك والطيران

على صالة الزمالك.

الجولة الثالثة:

السبت

25/11/2023

الزمالك ومصر للبترول

على صالة الزمالك.

 

الجولة الرابعة:

الثلاثاء

28/11/2023

الزمالك والداخلية

على صالة الزمالك.

 

الجولة الخامسة:

السبت

2/12/2023

الزمالك والصيد

على صالة الزمالك.

 

الجولة السادسة:

الثلاثاء

5/12/202

الزمالك وألعاب دمنهور

على صالة سيتي كلوب بدمنهور.

 

الجولة السابعة:

السبت

9/12/2023

الزمالك والطيران

على صالة اتحاد الشرطة.

 

الجولة الثامنة:

 

السبت

16/12/2023

الزمالك ومصر للبترول

على صالة الزمالك.

 

الجولة التاسعة:

الثلاثاء

19/12/2023

 

الزمالك والداخلية

على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي.

 

الجولة العاشرة:

الثلاثاء

22/12/2023

الزمالك والصيد

على صالة الزمالك.

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