مواعيد مباريات "طائرة الزمالك" في الدور التمهيدي لبطولة الدوري

أعلن الاتحاد المصرى للكرة الطائرة جدول مباريات الفريق الأول بنادي الزمالك في الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

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ويقع طائرة الزمالك في المجموعة الأولى بجانب كل من: ألعاب دمنهور والطيران ومصر للبترول والداخلية والصيد.

وجاءت مواعيد مواجهات الفارس الأبيض في تمهيدي الدوري كالتالي:

الجولة الأولى:

السبت

18/11/2023

الزمالك وألعاب دمنهور

على صالة الزمالك.

الجوله الثانية:

الثلاثاء

21/11/2023

الزمالك والطيران

على صالة الزمالك.

الجولة الثالثة:

السبت

25/11/2023

الزمالك ومصر للبترول

على صالة الزمالك.

الجولة الرابعة:

الثلاثاء

28/11/2023

الزمالك والداخلية

على صالة الزمالك.

الجولة الخامسة:

السبت

2/12/2023

الزمالك والصيد

على صالة الزمالك.

الجولة السادسة:

الثلاثاء

5/12/202

الزمالك وألعاب دمنهور

على صالة سيتي كلوب بدمنهور.

الجولة السابعة:

السبت

9/12/2023

الزمالك والطيران

على صالة اتحاد الشرطة.

الجولة الثامنة:

السبت

16/12/2023

الزمالك ومصر للبترول

على صالة الزمالك.

الجولة التاسعة:

الثلاثاء

19/12/2023

الزمالك والداخلية

على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي.

الجولة العاشرة:

الثلاثاء

22/12/2023

الزمالك والصيد

على صالة الزمالك.