لجنة المسابقات تعلن تعديل موعد مباراة غزل المحلة و "وي"  في دوري المحترفين

أعلنت لجنة المسابقات المختصه بدوري المحترفين ، عن تعديل موعد مباراة غزل المحلة و المصرية الاتصالات " وي" التي تقام ستاد وي السلام ضمن منافسات الجولة الرابعه في دوري المحترفين .

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كتب حساب غزل المحلة عبر حسابة الرسمى على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" تعديل موعد لقاء الفريق قائلا:" لجنة المسابقات باتحاد الكـرة تخطر نادي غزل المحلة بتعديل موعد مباراة الفريق أمام المصريـة للاتصالات في الجولة الرابعة من دوري المحترفين على ستاد السلام لتقام الثلاثاء القادم في الساعة السادسـة والنصف مساءًا بدلاً من إقامتها في الرابعـة عصراً.

وفي سياق متصل ، خاض الفريق الأول مرانه الأساسي عصر اليوم على ستاد غزل المحلة استعداداً لمواجهـة نادي وي في الجولة الرابعـة من دوري المحترفين على ستاد السلام بالـقاهـرة , وقد شهد المران حماساً كبيراً من اللاعبين وجاهزيـة تامة للعائدين من الإصابـة , كما شارك اللاعب عبد الله بيكـا في التدريبات الفرديــة لأول مرة بعد تعافيـه من الإصـابـة التي لحقت به في مباراة كوم حماده الوديـة.