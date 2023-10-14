نينتندو تكشف عن الممثل الصوتي الجديد لماريو ولويجي

بعد عدة أسابيع من إعلان نينتندو أن تشارلز مارتينيت لن يقوم بأداء صوت ماريو بعد الآن، أكدت الشركة هوية الممثل الذي سيلعب شخصيته الأكثر شهرة في المستقبل المنظور. كيفن أفغاني هو الصوت الجديد لماريو ماريو ولويجي ماريو في ألعاب نينتندو.

كتب الأفغاني، الذي ربما كان معروفًا حتى الآن بصوت أرنولد في Genshin Impact، على X: "فخور بشكل لا يصدق بأنني قمت بالتعبير عن صوت ماريو ولويجي في Super Mario Bros. Wonder". "شكرًا لنينتندو لدعوتي إلى مملكة الزهور !" أكدت نينتندو لـ Polygon أن الأفغاني هو الذي يعبر عن الشخصيات وسيكون له شرف كونه أول ممثل يصور الفيل ماريو.



لاحظ المعجبون شيئًا مختلفًا بصوت ماريو عندما ظهر المقطع الدعائي الأول لـ Super Mario Bros. Wonder، والذي يصل في 20 أكتوبر، خلال فصل الصيف. لقد لاحظوا اختلافًا في صوت Wario في WarioWare: Move It! مقطع أيضا. ليس من الواضح حتى الآن من سيلعب دور المنافس اللدود لماريو في تلك اللعبة.

كان مارتينيت، البالغ من العمر 67 عامًا، هو الرجل الذي كان وراء لعبة ماريو "واهو!" وها قد بدأنا!" تعجب لأكثر من عقدين من الزمن في الألعاب ومنذ عام 1991 في المعارض التجارية. لقد لعب العديد من الشخصيات الأخرى في عالم ماريو خلال تلك الفترة، بما في ذلك لويجي، واريو، والويجي، وبيبي لويجي، وبيبي ماريو.

ولكن سواء كان ذلك قرار مارتينت أو نينتندو، فمن الواضح أن الوقت قد حان للتغيير. سيواصل مارتينيت العمل مع نينتندو بصفته "سفير ماريو"، الأمر الذي سيجعله "يستمر في السفر حول العالم لمشاركة متعة ماريو".